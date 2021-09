El actor recibió el Premio Donostia en pleno proceso judicial contra su exmujer, Amber Heard

En general, la presencia de Johnny Depp no deja indiferente a nadie. No puede decirse que se trate de un actor que pase desapercibido. Su estilo, pocas veces visto en las alfombras rojas, donde son dominantes los trajes y las corbatas, es uno de sus principales atractivos y sus gafas de cristales oscurecidos llevan años siendo imitados en todo el mundo.

Es habitual que su presencia sea más que comentada, ya sea por sus looks o por su atractivo natural que ha ido transformando con cada uno de los personajes que ha interpretado a lo largo de su carrera. Desde el pelo tazón de Willy Wonka hasta las reconocibles rastas de Jack Sparrow, pasando por el mechón blanco de Sweeney Tood o la combinación de cuero, látex y cortes de Eduardo Manostijeras, el actor ha sabido encarnar papeles memorables que merecen ser recordados, aunque sea solo por su originalidad.

Puede que eso mismo fuera lo que pensara el director del Festival de San Sebastián, José Luis Rebordinos, quien quiso concederle en la 69ª edición de este evento cinematográfico el Premio Donostia. Este, que se entrega para reconocer la trayectoria profesional de los actores, fue objeto de debate debido a que actualmente el protagonista de ‘El turista’ se encuentra inmerso en un proceso judicial en el que se le acusa de violencia de género.

Según la Asociación de Mujeres Cineastas y Medios Audiovisuales (CIMA) “no es el momento para que le den un premio hasta no saber realmente qué es lo que ha ocurrido”, en palabras de su presidenta, Cristina Andreu. Sin embargo, lejos de retirar esta propuesta, el festival de cine optó por seguir adelante con esta entrega que, como poco, se esperaba polémica.

Y llegó el día en que Johnny Depp arribó a San Sebastián para acudir a esta entrega. El actor no concedió ninguna entrevista a los medios, solo se limitó a responder en la rueda de prensa celebrada a primera hora de la mañana. Si bien es cierto que se insistió en que era el momento de hablar de su carrera profesional y del premio, la esperada pregunta, en cierto modo, no tardó en aparecer.

Cuestionado por la cultura de la cancelación (en relación con el borrado de su personaje en la próxima producción de ‘Piratas del Caribe’), el actor respondió con sus habituales preguntas abiertas. “Todo el asunto es muy complejo. El clima actual, que veo como un evento en la historia que durara lo que tenga que durar, tiene muchas interpretaciones. ¿Me siento seguro ante esa exposición continua? Sí, pero solo ahora”, atinó a decir al inicio de su discurso.

Debido a este espaldarazo de Disney, la casa en la que ha trabajado tantos años para llevar a la gran pantalla a Jack Sparrow, Johnny Depp quiso lanzar un dardo a la meca del cine. “Soy consciente de que, como el capitán Jack Sparrow, he alegrado la vida de muchos niños que están en hospitales. Nada me impedirá seguir siéndolo. No necesito que una empresa me lo permita”, reconoció.

Si bien es cierto que la organización del festival recordó a los periodistas que las preguntas debían estar relacionadas con el premio, fue el propio actor quien, horas más tarde, en la entrega del mencionado galardón, hizo referencia a la polémica. “Estoy profundamente agradecido y es un honor recibir este premio. Estoy aquí por un único motivo: por la gente y las personas”, dijo, agradeciendo antes a Rebordinos “su fantástica manera de asumir las cosas”. En este caso, de mantener su presunción de inocencia.