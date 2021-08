Johnny Depp, premio Donostia del festival de San Sebastián

El actor será galardonado con un premio que rinde homenaje a su larga trayectoria. El reconocimiento ocurre en medio de la polémica que mantiene con su expareja Amber Heard.

A.M

El actor Johnny Depp recibirá el Premio Donostia del festival de San Sebastián, el galardón honorífico del certamen, que celebrará su 69ª edición del 17 al 25 de septiembre próximos. El intérprete es, según el comunicado de anuncio del reconocimiento, “uno de los actores más talentosos y versátiles de la cinematografía contemporánea”. La entrega del Donostia se realizará el 22 de septiembre, antes de la proyección fuera de concurso de la película de la sección oficial 'La hija', de Manuel Martín Cuenca.

Depp, que no pasa precisamente por el mejor momento. En marzo se ratificó una sentencia en su contra en los tribunales británicos, en los que denunció por difamación al diario The Sun. El juez determinó que Depp llegó a agredir a su exesposa, la actriz Amber Heard, en una docena de ocasiones y la hizo “temer por su vida” hasta tres veces, con lo que lo publicado por The Sun, que le acusó de maltratador, era cierto.

Además está a la espera de otro juicio en Estados Unidos. Un tribunal del Estado de Virginia atenderá la denuncia del actor contra Heard por describir presuntos abusos y amenazas de muerte en un artículo en el periódico The Washington Post unos meses después de llegar a un acuerdo de divorcio. Y debido a los últimos escándalos de su vida personal ha quedado fuera de las próximas producciones de las exitosas sagas Piratas del Caribe y Animales fantásticos.

Con el prestigioso galardón, el certamen reconoce la trayectoria de un actor singular y camaleónico que se ha especializado en personajes entrañables y excéntricos desde que Tim Burton se fijara en él para el protagonista de Eduardo Manostijeras.

Con más de 90 títulos a cuesta, Depp ha producido también una decena de filmes, incluido el más reciente, El fotógrafo de Minamata, 2020, de Andrew Levitas, que presentó el pasado abril en el Barcelona Film Fest; La invención de Hugo (2011), dirigido por Martin Scorsese, o Crock of Gold: Bebiendo con Shane MacGowan, 2020, de Julien Temple, que obtuvo el Premio Especial del Jurado en el último Festival de San Sebastián al que acudió.

Johnny Depp visitará el Festival de San Sebastián por tercera vez tras su paso fugaz en 1998 junto a Terry Gilliam y su regreso en 2020 para presentar el documental sobre Shane MacGowan.