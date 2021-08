Johnny Depp, contra Hollywood: “Me están boicoteando”

El actor ha roto su silencio tras la polémica surgida a raíz de los premios que va a recibir

Constantes críticas, horas y horas de declaraciones, juicios perdidos… No es de extrañar que, tras varios años de lucha por demostrar su inocencia frente a las acusaciones de maltrato vertidas sobre él por parte de Amber Heard, Johnny Depp esté agotado. El actor, que está en el ojo del huracán tras anunciarse que se le concederá el premio Donostia, ha roto su silencio.

En una entrevista publicada en ‘The Sunday Times’, el protagonista de ‘Piratas del Caribe’ ha roto su silencio. A pesar de que no puede hablar abiertamente sobre su relación con su exmujer debido a que aún permanece en pleno proceso judicial, Johnny Depp ha querido hacer un balance de sus últimos años de vida, donde no ha faltado la polémica.

Para el actor, estos han sido “cinco años surrealistas”, desde que fuera acusado por la actriz de maltrato y abusos. Con ello, ha reconocido que no se esperaba que este aspecto de su esfera personal trascendiera a su faceta como actor: “¿Y por qué? ¿Para que Hollywood me boicotee? ¿Un hombre, un actor en una situación desagradable y complicada, a lo largo de los últimos años?”, se ha preguntado.

En esta entrevista, concedida a raíz del estreno de su nueva película ‘El fotógrafo de Minamata’, el actor ha declarado que su situación es “como ser arañado por un gatito” comparado con lo que les pasó a los protagonistas de esta cinta. La película cuenta la historia de W. Eugene Smith, el fotógrafo que documentó el envenenamiento por mercurio en Japón en la década de los 70.

No obstante, a pesar de quitarle importancia a su situación personal, no ha querido dejar de recordar cómo le está afectando el trato que está recibiendo por parte de la industria del cine. Independientemente de la calidad de esta producción, de la que de momento se desconoce fecha de estreno, ha asegurado que se está interesando por ella mucha menos gente de la esperada y no está recibiendo la atención que realmente merece.

A pesar de las circunstancias, el actor se ha mostrado optimista con vistas al futuro y ha asumido todo lo que ha ocurrido durante estos años. “Todo lo que he pasado, lo he pasado. Pero, al final, esta parte particular de mi vida ha sido absurda”, ha añadido, asegurando que no dejará de luchar para que su verdad salga a la luz de la mano de los que le rodean: “Es un camino largo que, a veces, se vuelve complicado. Otras, simplemente estúpido. Pero, ellos continúan en el camino conmigo y por ellos seguiré luchando hasta el final, sea el que sea”.

Conviene recordar que las palabras del actor se conocen tras una polémica surgida en España desde que se anunciara que recibiría el premio Donostia por toda su carrera cinematográfica. La Asociación de Mujeres Cineastas (CIMA) consideró que no era buen momento para otorgarle dicho galardón debido a que aún estaba inmerso en dicho proceso judicial con Amber Heard.

Por su parte, el director del Festival de Cine de San Sebastián, José Luis Rebordinos, recordó que “de acuerdo con los datos probados de los que disponemos, Johnny Depp no ha sido detenido, acusado o condenado por ninguna forma de agresión o violencia contra ninguna mujer”, a pesar de la denuncia de su exmujer. De ese modo, se prevé que finalmente se le entregue dicha mención a finales del próximo mes de septiembre.