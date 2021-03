Jennifer Lopez se vuelve a vestir de novia... aunque sea en la ficción

Ya lo hizo para 'Marry me', película en la que también trabaja Maluma, y ahora Jennifer Lopez nos ha dejado ver un nuevo look nupcial aunque sus planes de boda con Alex Rodríguez se hayan ido al traste.

Menos mal que la ficción nos ayuda a cumplir deseos que la realidad no termina de regalarnos. Jennifer Lopez vestida de novia una vez más -ha estado casada dos veces-, el último de ellos.

Llevamos desde 2019 deseando ver a JLo vestida de novia. No solo desde que Alex Rodriguez le pidió matrimonio hincando rodilla en la arena de una playa idílica, sino desde que lució aquel vestidazo con incrustaciones en el rodaje de la película 'Marry me', en la que trabaja con Maluma y Owen Wilson, cinta cuyo estreno se ha ido posponiendo y parece que no verá la luz hasta el próximo año finalmente.

Pues bien, hace pocas fechas que la pareja confirmó no su ruptura definitiva, pero sí los problemas en su relación, por lo que nuestras esperanzas de bodorrio por todo lo alto se han terminado de difuminar, si bien ya venían muy desinfladas porque la pandemia había ido retrasando sin fecha definitiva el enlace entre las dos celebrities latinas.

Pero cuando menos lo esperábamos, la diva del Bronx ha vuelto a vestirse de novia. Lo ha hecho para la ficción, pero nos da absolutamente igual viendo el resultado. Si esto fuera WhatsApp, podríamos definir su look nupcial con 20 o 30 emojis iguales, ese de las manos en posición de alabar. ¡Qué pasada!

La artista neoyorkina está rodando en República Domicana, precisamente el país de origen de Alex Rodriguez, la cinta 'Shotgun Wedding'. La cantante y actriz protagoniza la comedia de acción con Josh Duhamel, que ha sustituido a última hora a Armie Hammer -'Call me by your name'-, inmerso en varios escándalos de índole sexual, y en las últimas imágenes filtradas del rodaje hemos podido ver a Jennifer Lopez luciendo un vestido de novia preciosa.

Primero ha sido la productora de la película, Elaine Goldsmith Thomas, la que ha compartido una imagen de la pieza desde su parte posterior, y luego ha sido la propia Lopez la que ha publicado dos imágenes en Instagram en las que se aprecia lo impresionante que está con el vestido en cuestión.

Diseñado en tul en color blanco roto, es un vestido vaporoso, hiperdelicado, con semitransparencias en la falda, con las mangas abullonadas. Destaca, en general, por detalles que nada tienen que ver con el estilo de JLo, que suele apostar por lo urbano y sensual, y por lo recargado cuando hablamos de alfombras rojas, pero el escote pronunciado aporta ese toque sensual que se equilibra con el aire romántico de la prenda en su conjunto, que le sienta como un guante. Como todo, por otro lado. Como si fuera una novedad que a Jennifer Lopez algo le queda perfecto.

La verdad es que Jennifer debe ser una de las actrices de Hollywood que más veces se ha vestido de novia en la historia del cine porque ya lo hizo, que recordemos a vuela pluma, en 'Planes de boda' y en 'La madre del novio', ambas películas estrenadas en la década de los dosmil.

¿La veremos hacerlo algún día una tercera vez en la vida real? Imagínate que lo hace para casarse con Lenny Kravitz... ¡menuda fantasía!