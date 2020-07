La cantante ha compartido un divertido vídeo en Instagram en el que su pareja imita una coreografía de ella y el resultado es super divertido.

woman.es

Jennifer López es un diosa. Ya lo sabíamos pero nos quedó claro después de su mega show en el medio tiempo de la Super Bowl. Parece que los años no pasan por ella, con 50 primaveras tiene uno de los cuerpos más espectaculares de la industria. Por no hablar de lo sano y joven que mantiene su rostro. Y además es una increíble bailadora. De hecho, ella empezó su carrera como bailarina. Por eso no resulta nada extraño que sus vídeoclips y conciertos tengan coreografías imposibles.

- Así posaba Jennifer Lopez en bikini hace 21 años (y luce prácticamente igual)

- Los secretos más íntimos de Jennifer Lopez y Alex Rodriguez, revelados en su último challenge en TikTok

La cantante y actriz además es una de las estrellas que ha conquistado TikTok. Ya le hemos visto hacer retos virales, bailar, cantar, cambiarse de ropa con su pareja Alex Rodríguez y ahora ha compartido un clip en el que reta a su prometido a imitar unas de sus coreografías y el resultado ha sido super divertido.

"¿Cómo no desafiar a @arod al #WorldOfDanceAgain Challenge? Los hombres tienen movimiento!!!! No querrás perderte el episodio de esta noche de @nbcworldofdance porque él puede robar el programa. #worldofdance", ha escrito. JLo ha rescatado así su éxito 'World of Dance Again' del año 2012 con el que ha ideado una coreografía en la que anima a todos los 'machos' a mover las caderas como ella y el vídeo se ha convertido en todo un éxito viral, ha conseguido más de 9 millones y subiendo.

El exbeisbolista, por su parte, publicó el vídeo con el mensaje: "Ya sabes lo que dicen, ¡la práctica hace la perfección! O en este caso, ¡la práctica hace que no sea tan malo! Estoy agradecido de tener la mejor maestra para ayudarme con mi #WorldOfDanceAgainChallenge. ¡Estoy listo para los duelos de esta noche! Incluso puede haber una aparición sorpresa!".

No se puede negar que Alex Rodríguez lo intenta y es que en estos últimos meses de confinamiento junto a JLo ha ido perfeccionado más de un movimiento de baile como ha dejado constancia en sus redes sociales.

La pareja tenía planes de darse el 'sí, quiero' este verano, pero la crisis por coronavirus los obligó a retrasar su boda. Sin embargo, se han mostrado positivos y han buscado maneras para entretenerse. Cocinan juntos, bailan, cantan, juegan, hacen ejercicios y también juegan con TikTok.