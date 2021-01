Jennifer Lopez ha recreado uno de sus videoclips más célebres 20 años después y el resultado es aún mejor que entonces

'Love don't cost a thing' cumple dos décadas y así es como la artista lo ha celebrado.

María Aguirre | Woman.es

Hace 20 años, en enero de 2001, Jennifer Lopez irrumpió en el primer lugar de la lista Billboard 200 con el lanzamiento de su segundo disco, 'J.Lo'. Parece mentira que hayan pasado dos décadas de aquello teniendo en cuenta lo bien que ha envejecido su música. Claro que tiene su lógica viendo cómo lo ha hecho ella...

El primer single de aquel disco -el primero, 'On the 6', del año 99, es otro de los que quemamos en el discman- que no puede sonar más dosmilero, con una gran influencia del R&B, la música urbana que más triunfaba en aquel momento, es 'Love don´t cost a thing', una de esas canciones cuyo estribillo te viene solo a la cabeza al microsegundo de pensar en ella. Sobre todo si fuiste de las que cambiaste de milenio y siglo en plena adolescencia.

Pues si te pasa algo así, prepárate para disfrutar bailando y dejando que grandes recuerdos broten de tu mente al mismo tiempo cuando veas el minivídeo homenaje que se ha marcado la propia JLo para recordar el aniversario de dicho temazo apenas unos días después de triunfar en la ceremonia de investidura de Joe Biden como nuevo presidente de Estados Unidos.

Spoiler: se ha inspirado en el videoclip original de la canción, aquel en el que se lo quitaba (casi) todo junto al mar.

Si no te acuerdas bien del video original, es probable que hayas dudado si esta Jennifer Lopez es la de ahora o la de entonces, porque parece que sigue teniendo 30 años, pero no, es la actual.

Sabe como pocas estrellas manejar las redes sociales la diva del Bronx, y no tiene rival al respecto entre las de su generación. Ha entendido a las mil maravillas como conectar con las generaciones jóvenes a través de ellas -véase su influencia en TikTok- y de paso nos sigue haciendo disfrutar a las que ya no somos tan jóvenes, las que sí lo éramos en cambio cuando ella sacó temazos como este 'Love don't cost a thing' con el que nos ha hecho viajar de golpe a los dosmil.

¿Preparada para ponerla en bucle en Spotify y desgañitarte con el estribillo mientras intentar imitar la coreo funky del clip original?