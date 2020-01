Jennifer Lopez está pensando en mudarse de país: ¿a dónde?

La actriz y cantante se confiesa.

CARMEN RAYA | WOMAN.ES

Puede que Jennifer Lopez no haya sido nominada a los Oscar por su interpretación en la película 'Hustlers'. Sin embargo, eso no le ha impedido ser una de las entrevistadas por la revista Vanity Fair en un especial titulado 'Las 20 estrellas más luminosas de 2020'. Una conversación en la que la cantante se ha mostrado más sincera que nunca sobre sus sueños en cuanto a su vida personal.

"Me encantaría vivir en cualquier otra parte que no sea los Estados Unidos, en una pequeña ciudad de Italia, o en el otro lado del mundo, en Bali. Encontrar otra vida donde todo sea un poco más simple y más orgánico y donde pueda montar en bicicleta, comprar pan, llevarlo en mi cesta y luego ir a casa, ponerle mermelada y comer y pintar. O sentarme en un silla donde hubiese una maravillosa vista de un olivo o un roble y simplemente poder oler y respirar", ha confesado.

Una entrevista donde también ha querido hablar de su pasión: el cine. "Diría que la música y bailar fueron mis primeros amores, pero actuar es realmente el amor de mi vida". Además, aunque no ha podido explorar todo lo que le gustaría esa faceta, asegura que en ningún momento pensó ni piensa renunciar a la actuación: "Esa no ha sido nunca una opción que me plantease".

Además, Jennifer también ha querido hablar de la importancia de su actuación conjunta con Shakira que tendrá lugar durante el intermedio de la Super Bowl: "Creo que es el momento perfecto para que dos latinas tomen el escenario de un evento tan americano como es este. Especialmente con todo lo que estamos viviendo estos días en nuestro país. Estoy muy feliz de poder representar a mi comunidad, a las mujeres y de representar, en general, a todo el mundo. La Super Bowl es una excelente plataforma para unir a las personas".

Nosotras no podemos esperar para ver dicha actuación.