Emme, la hija de Jennifer López, publicará su primer libro

Aunque Emme, la hija de Jennifer López y Marc Anthony, es famosa desde que el mismo día que nació, no ha sido hasta su debut en la Superbowl hace un par de meses cuando se ha convertido en una estrella. La diva del Bronx quiso que su hija hiciera sus pinitos en la actuación junto a Shakira y desde entonces no se deja de hablar de ella, de hecho, algunas discográficas mostraron su interés por fichar a Emme, sin embargo, los intereses de la niña, de 12 años, parecen otros. Emme quiere ser escritora y ya tiene su primer libro en el horno. ¡Sí que empieza fuerte, eh!

Será el próximo mes de septiembre cuando Emme Muñiz, como así se apellida la pequeña, llene las estanterías de las librerías con 'Lord Help Me' (Dios Ayúdame), que cuenta con el respaldo de Crown Books for Young Readers y Random House Children. Fiel a sus raíces latinas, la opera prima de Emme se publicará en inglés y español y contará con las ilustraciones de Brenda Figueroa.

Desde sus páginas animará a los jóvenes a pedirle ayuda a Dios en su día a día, en momentos con cotidianos como al despertarse para la colegio o cuando estén con sus hermanos. "En la escuela aprendí sobre los perezosos y cómo se enfrentan a la extinción, así que comencé a orar por ellos en mis oraciones nocturnas", ha contado la hija de JLo en un comunicado.