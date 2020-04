Pocas veces verás a dos ex como Jennifer Lopez y P. Diddy bailar como lo han hecho ellos a distancia por la cuarentena

Si hay una celebritie que se lleva bien con sus exnovios esa es Jennifer Lopez. Es conocida su buena relación con el padre de sus hijos, Marc Anthony, y también vimos recientemente como Ben Affleck se refirió a ella en público con muchísimo cariño. Dos son ya pruebas más que suficientes de que es un caso extraño el de la diva del Bronx, pero es que ahora sabemos que también se lleva genial con P. Diddy, el rapero con el que salió durante dos años, justo en el cambio de milenio, hace ahora dos décadas aproximadamente.

La expareja ha demostrado su buen rollo en público con un baile virtual, cada uno desde su hogar y rodeados de su familia, al participar en Instagram Live Sunday, uno de los muchos eventos de carácter benéfico -para Direct Relief en este caso- que se están organizando durante la cuarentena a través de las redes sociales. Lopez y Diddy se mandaron sendos mensajes de cariño a los que se unió Alex Rodriguez, actual pareja de la artista, que también le mandó todo su "amor" al cantante mientras se marcaban todos juntos un baile improvisado, incluidos tres de los hijos del rapero norteamericano.

Jennifer Lopez and Alex Rodriguez dancing with Diddy and the fam on Diddy’s live pic.twitter.com/Lr8heSXyxG

En otro momento de la videollamada, ya a solas, las dos estrellas de la música se atrevieron con la salsa, en el que fue el mejor momento del reencuentro, ya que P. Diddy bromeó con Lopez al respecto. "¡Probablemente te enseñé eso!", vaciló a la neoyorkina, que domina los bailes latinos como pocas celebrities en el mundo, como demostró sin ir más lejos en la última SuperBowl, una coreografía que está dando mucho juego en TikTok durante estas semanas de confinamiento por la COVID-19.

Diddy and JLo doing the Salsa on IG Live. Rona really got everybody reuniting. pic.twitter.com/VPGDgWLtYI