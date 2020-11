Jennifer Lopez también ha tenido días en los que no quería levantarse de la cama (y no pasa nada)

Poderosos palabras.

Está claro que la pandemia nos está pasando factura a todos (a todos los niveles) y por eso es importante que de vez en cuando hablemos de cómo muchos famosos se han visto también tremendamente afectados en el plano personal y emocional por esta situación de inestabilidad que estamos atravesando y de la que estamos intentando salir todos juntos.

Pues bien, Jennifer Lopez, una de las celebrities que más activas ha estado en redes sociales durante esta pandemia, acaba de desvelar que lidió con momentos muy complicados, sobre todo al principio. Así lo ha confesado en una entrevista que ha concedido a la emisora de radio El Sol 107.9.

"Ya sabes, no ha sido fácil. Durante esta pandemia todos hemos tenido algún momento en el que estábamos deprimidos o estábamos asustados sobre lo que iba a pasar en un futuro. Yo tuve muchos momentos donde me sentí realmente mal, mis hijos también y en general todo el mundo en la casa", ha asegurado. Pero la cantante, consciente de su poder mediático, no ha querido quedarse ahí y ha dado algunos consejos.

"Lo que hay que intentar hacer en esos momentos es intentar hacer un poco de ejercicios en casa o hacer algo que sepas que te hará sentirte bien. Cocina algo que sepas que te gusta, anímate un poquito, sigue hacia adelante", dice la cantante quien tampoco ha dudado en confesar que su hija Emme un día fue a su habitación y le preguntó llorando: "¿Por qué está pasando esto? Echo de menos a mis amigos. ¿Qué está pasando en nuestras vidas?".

"En Estados Unidos, en especial, estaban pasando muchas cosas. Las protestas, las elecciones, la pandemia, etc. Así que le dije que hay veces que las cosas tienen que cambiar y que durante estos procesos de cambio las cosas se vuelven un poco más complicadas y pueden llegar a doler. Pero siempre es para el bien común, solo hay que esperar", ha manifestado de manera bastante sensata.