Jennifer Lopez deja claro (una vez más) en un vídeo de Instagram que jamás ha utilizado bótox

La cantante ha sido acusada por una de sus seguidoras de "llevar toneladas de bótox".

SANDRA GONZÁLEZ | WOMAN.ES

El 2021 lo empezamos con una gran noticia y es que, por fin, la nueva gama de cuidado de la piel de Jennifer Lopez ya está a la venta. Sumándose a otras 'celebs' como Kim Kardashian o Kylie Jenner, la diva del Bronx, a sus 51 años de edad, se ha sumergido en un nuevo negocio empresarial al que auguramos mucho éxito. Y es que, ¿acaso Jennifer Lopez no es un icono de belleza para todas nosotras?

Desde que la noticia saliera a la luz, Jennifer Lopez no ha dejado de promocionar su gama de 'skincare' a través de redes sociales, con fotos y vídeos en los que muestra de manera natural cómo utilizar los productos de esta línea. Por ello, siguiendo esta misma dinámica, este fin de semana la cantante compartió con sus más de 138 millones de 'followers' cuál es el efecto de una mascarilla de su línea. Sin embargo, para sorpresa de todos, este vídeo recibió un comentario algo inoportuno por parte de una de sus seguidoras que acusaba a la cantante de "llevar toneladas de bótox":

"Puedo decir que las cejas y la frente no se mueven en absoluto cuando hablas o intentas expresarte. Tienes toneladas de bótox. Y está bien. Solo lo digo", aseguraba la usuaria.

Sin embargo, este comentario no pasó desapercibido para Jennifer Lopez y, por ello, decidió contestar a su seguidora y defenderse de dicha acusación:

"LOL ('lost of laughs', que significa "muchas risas" en castellano) esta solo es mi cara. Por 500 millonésima vez... ¡Nunca me he puesto bótox, ni inyecciones ni cirugía!", explicaba la cantante. "Hazte con algún producto de JLo Beauty y siéntente bella en tu propia piel. Y aquí otro secreto de JLo Beauty: trata de pasar tu tiempo siendo más positiva y amable con los demás. No perder tu tiempo tratando de derribar a otros te mantendrá joven y guapa también", finalizaba la cantante, quien también mandó amor a la mujer que le había hecho el inoportuno comentario.

No es la primera vez que Jennifer Lopez asegura que no ha utilizado bótox, pues ya lo aclaró hace unos meses en la presentación de JLo Beauty, donde aseguró que simplemente utiliza ácido hialurónico para cuidar su piel, de momento.

Su nueva gama de belleza está formada por un total de ocho productos antiedad en los que destaca el aceite de oliva como uno de los principales ingredientes estrella, así como otras mezclas de antioxidantes para calmar e hidratar la piel. Todos estos cosméticos están a la venta en las plataformas estadounidenses de Sephora y Amazon pero el éxito ha sido tan abrumador que sus existencias se han agotado en cuestión de horas, pero no dudamos de que vayan a estar disponibles pronto. ¡Estaremos atentas"