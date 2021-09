Jennifer Lopez no deja de sorprender a Ben Affleck, palabrita del actor

El actor ha hecho unas declaraciones que dejan claro que no solo está enamorado hasta las trancas, sino que siente una admiración por JLo mayor que la de sus fans.

PATRICIA ÁLVAREZ-PALENCIA

Desde que se dejaran ver por primera vez juntos tras su sonada ruptura a principios de los 2000, la pareja formada por Jennifer López y Ben Affleck se ha convertido en objeto de todas las miradas… y rumores. Porque con este reencuentro, muchos creen que llegará el momento en que pasen por el altar tras su fallido compromiso del pasado.

Al margen de estas expectativas, el tándem conocido como 'Bennifer' se deja ver en contadas ocasiones, algunas de ellas públicas gracias al Instagram de la cantante y a las últimas alfombras rojas.

El actor ahora ha hablado de su pareja en una nueva entrevista con Adweek sobre la innovadora marca de belleza de Jennifer Lopez, en la que se deshizo en halagos hacia su novia, diciendo a la revista que está "asombrado" por el impacto que la actriz y cantante de 52 años tiene en el mundo, especialmente con las mujeres de color. "Todo lo que puedo decir es que he visto de primera mano la diferencia que marca la representación porque he visto, una y otra vez, a mujeres de color acercarse a Jennifer y decirle lo que significa para ellas su ejemplo de mujer fuerte y de mujer que triunfa y exige su parte justa en el mundo de los negocios", compartió.

El actor de 'Way Back' continuó enfatizando la admiración y el respeto que siente por López, diciendo: "Me asombra el efecto que tiene Jennifer en el mundo. Como mucho, como artista, puedo hacer películas que conmuevan a la gente. Jennifer ha inspirado a un grupo masivo de personas para que sientan que tienen un asiento en la mesa en este país. Ese es un efecto que pocas personas han tenido a lo largo de la historia, uno que nunca conoceré y que sólo puedo contemplar y admirar con respeto".

Parece que Ben y Jennifer no hacen más que afianzarse como pareja, y ya tienen planes para pasar las vacaciones juntos. Una fuente dijo recientemente al portal de noticias ET que la pareja "no podría estar más enamorada". "Es como si nunca hubieran roto, pero todo es mucho mejor esta vez", añadió la fuente. "Están todo el tiempo encima del otro y sus amigos bromean con ellos".