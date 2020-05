A Jennifer Lopez se le cuela un misterioso hombre en su selfie (y no es Álex Rodríguez)

Vaya intriga, oye. ¡Pues va a ser que ya se ha descubierto el pastel!

Vaya panorama, oye. Mira que habían dejado de estar de moda los 'selfies', pero esto de la coronavida y de que estamos más tiempo solas a nosotras y no tenemos quién nos haga fotos, al final hemos tenido que tirar de la foto de moda en 2010: el 'selfie'. ¿Cómodas? Un rato. ¿Estéticas? A no ser que te hagas los fotones de Alexandra Pereira frente al espejo, lo dudamos. Pero, bueno, la estética no es lo que nos concierne en este momento, sino el invitado (no invitado, por otra parte) que se ha colado en el último 'selfie' en el gimnasio que se ha marcado Jennifer Lopez y del que todo el mundo habla.

¿Es Álex Rodríguez? ¿Su hijo quizá¿ Pues no y no, nada de eso. De ahí que se haya montado la de San Quntín porque nadie sabe quién es. Eso hasta ahora, porque por sin se ha descubierto la identidad del hombre. Según ha contado una persona del entorno de la diva del Bronx, resulta que ese hombre era alguien con quien estaba hablando Alex Rodríguez, su prometido, en la habitación de al lado.

¿Cuela o no cuela? “Su oficina está unida a un gimnasio y está separada por cortinas. Cuando están haciendo un zoom, lo proyectan en una pantalla grande ”, dijo una fuente a E! Noticias . “Si te fijas bien, puedes ver el brazo de Alex con una camisa azul marino. Está sentado frente a su escritorio, con la pantalla grande, por lo que la imagen de la persona que está viendo es quien está en su llamada de Zoom. Ese hombre se cubría la boca con la mano!”. Compramos barco, esta explicación nos convence.