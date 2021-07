Jennifer López y Ben Affleck más enamorados que nunca en Capri

Bennifer está que no para. La pareja que confirmó su regreso hace unos días en Instagram con un romántico beso, ahora se encuentra en Capri disfrutando unos días de la costa italiana.

A.M

Jennifer López y Ben Affleck tienen al planeta entero siguiendo sus pasos. No hay lugar al que lleguen que puedan pasar desapercibidos y se han convertido en la pareja del verano.

Las estrellas ya no esconden más su amor, y ahora pasean por Europa dejando registro de su relación allá por donde pasan. La confirmación oficial de que había vuelto la hizo JLo, cuando por motivo de su 52 cumpleaños compartió la foto del esperado beso. La instantánea fue captada en un yate en Saint-Tropez, y ahora la pareja se encuentra en la isla de Capri, situada justo al lado de la Costa Amalfitana, en Italia. Jen y Ben han sido captados durante su paseo por la famosa isla, y se les ve felices y enamorados.

Para el romántico paseo por las pequeñas calles de Capri, López escogió un look totalmente blanco, que acompañó de gafas de sol y un sombrero de rafia de ala ancha y no pudimos no fijarnos en el maravilloso bolso de Valentino que escogió. Se trata de un shopping bag de rafia que está valorado en 1.700 euros. .En cuanto a su calzado, la cantante y bailarina escogió unas sandalias de Bottega Veneta en color nude, que resultan ideales gracias a que combinan con todo, desde vestidos veraniegos hasta pantalones de cuero y vaqueros. Por su parte Affleck, siguiendo su estilo clásico, se decantó por una camiseta azul marino y pantalones color canela.

La pareja que aún no ha comentado nada acerca de su regreso, parece que va muy enserio. Así lo han confirmado varias fuentes a la revista People y al portal E! News. "No se trata de una aventura de verano. Están planeando un futuro juntos. Han hablado seriamente sobre cómo pueden hacer que todo funcione. Sobre su relación, sus hijos y sus trabajos, saben que será complicado compaginarlo todo", ha confesado una fuente cercana a People.

La pareja, que salió por primera vez hace 19 años y que incluso estuvo comprometida, parece que quiere que esta vez sea para siempre. Ambos más adultos y con hijos, ella tiene dos producto de su relación con Marc Anthony y el tres con Jennifer Garner, intentó mantener su relación secreta por unos meses, aunque no los consiguieron del todo.

Los rumores de su regreso saltaron en abril, semanas después de que se confirmara que JLo y Alex Rodriguez habían puesto punto final a su compromiso. Desde entonces los actores comenzaron a visitarse y fueron captados en varias ocasiones juntos y en actitudes románticas. Aunque no fue hasta este fin de semana que confirmaron su relación con un beso que ya tiene más de 8 millones de likes.