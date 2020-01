Jennifer Lawrence es en realidad Helen Mirren (y otras leyendas urbanas)

Paul McCartney murió en un accidente de coche...

... Y este señor no es más que un actor contratado para el papel de su vida.

Los Beatles son una leyenda y aquellos que formaron el grupo, como Paul, son parte de la misma. En su caso, leyenda viviente... O no. Porque la historia cuenta que Paul murió en accidente de coche, que los Beatles le rindieron homenaje en diferentes discos y de todas las maneras y que, desde entonces, el que se hace pasar por él no es más que una caricatura que no tiene, desde luego la misma voz.