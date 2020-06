Ya puedes ser amiga de Jennifer Lawrence en Twitter (¡Bienvenida!)

Hacía tiempo que no se vivía un revuelo digital tan importante en redes sociales. Y es que fue cuando Jennifer Aniston se hizo Instagram cuando el pánico 'online' se inició. Bueno, pánico pero en modo "ay qué ilusión, vamos todos a seguirla". Así pues, y con Jennifer Aniston ya dándolo todo en Instagram, ahora nos hemos llevado una grata sorpresa al ver que otra Jennifer, en este caso Jennifer Lawrence en este caso, ha decidido unirse a la fiesta digital, pero en Twitter.

Efectivamente. La red social del pajarito azul cuenta ya entre sus filas con la ganadora del Oscar. Sin embargo, no os hagáis ilusiones porque el motivo por el que Jennifer Lawrence se ha hecho Twitter es para apoyar una causa solidaria. Así que olvidaros de ver fotografías de ella o textos que tienen que ver con su vida privada.

En su lugar, y aprovechando su posición pública, Jennifer Lawrence ha querido unirse a Twitter para apoyar la causa 'Black Lives Matter'. Para ello, su cuenta se llama Jennifer Lawrence - Represent.Us que es el nombre de la organización a la que está prestando su imagen y su voz.

Nearly 1 in 4 Black men in America will be locked up at some point in their life. In this short video, @omarepps & @desmondmeade explain how corruption has broken our criminal justice system—& what we can do to fix it. #UnbreakingAmerica #JusticeForSale https://t.co/nBgujzH2BH pic.twitter.com/Jhw4Jtav5L