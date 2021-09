La actriz se ha sincerado sobre qué es lo que busca en su siguiente pareja, pero tiene una condición que, de no cumplirse, dificultará mucho que la relación funcione.

María Viéitez

Jennifer Aniston ha hablado recientemente con People (The TV Show!) y ha confesado estar lista para encontrar el amor, aunque no con cualquiera. La actriz ha tenido varias relaciones a lo largo de su carrera-casi todas ellas, con personajes famosos-, pero todas han acabado fracasando. Y aunque nosotras no tenemos muy claro el porqué, ella sospecha saber la razón.

Aniston tiene una condición clara que su próxima pareja deberá cumplir. La actriz de 52 años ha explicado en esta entrevista que lo que busca en su siguiente relación es conocer a una persona que no forme parte de la industria el espectáculo: "Eso es lo que más o menos espero, alguien que no forme parte de la propia industria necesariamente. Eso estaría bien", dijo entre risas.

Ante esta afirmación, se le preguntó a Aniston si cree que ese tipo de relaciones pueden suceder, a lo que ella respondió: "Por supuesto. Por supuesto creo que pueden funcionar, absolutamente. Quiero decir, ha sucedido".

Jennifer no solo sabe lo que quiere, también cuándo. La actriz ha dicho estar más que preparada para iniciar una relación y, de hecho, tiene ganas de hacer: "Estoy interesada en encontrar una pareja y poder llevar una vida agradable y divertirme con él". Sin embargo, dio a entender que no está tan interesada en los trámites legales: casarse ahora no es una opción.

Y, para ponérselo un poco más fácil a los interesaos, dio alguna que otra pista: "Voy a ceñirme a las formas normales de tener una cita con alguien. Que te inviten a salir. Eso es lo que yo preferiría".

Jennifer también ha abordado en los últimos días los recientes rumores que aseguraban que ella y David Schwimmer, que protagonizaron un romance ficticio en la serie 'Friends', estaban juntos en la vida real. "Eso fue extraño. No podía creerlo, de verdad. Estaba como: '¿En serio? Ese es mi hermano'", dijo la actriz a ET en una entrevista publicada el lunes. Y continuó: "Pero lo entiendo, a pesar de todo. Eso muestra, simplemente, lo esperanzada que está la gente con que las fantasías, los sueños se hagan realidad". Los rumores fueron desmentidos unos días después por los representantes de ambos actores.

Aunque Aniston se refiere a la idea de una relación real con Schwimmer como una mera fantasía de los fans, lo cierto es que no era una idea tan loca en aquel entonces. De hecho, ambos llegaron a confesar hace unos meses que ambos estaban interesados en el otro, incluso enamorados. Sin embargo, tanto ella como él decidieron jugar a "no cruzar el límite", y así fue.

Aniston estuvo casada con Brad Pitt entre 2000 y 2005. Tras ese primer matrimonio, comenzó a salir con Justin Theroux en 2011, con quien contrajo matrimonio en 2015. La pareja anunció su relación a finales del 2017.