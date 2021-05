La actriz de Friends recuerda en una entrevista el día que Brad Pitt hizo un cameo en la famosa serie, y no se resiste en asegurar que fue 'maravilloso'.

A. M

El matrimonio de Jennifer Aniston con Brad Pitt llegó a su fin hace más de 15 años, pero sus fans seguimos soñando con volverlos a ver juntos. Es como si Hollyood nos debería esa historia de amor. Los dos actores fueron la pareja de oro de Hollywood a principios de la década de los noventa y desde entonces siguen viviendo en nuestro imaginario. Por algo nos emocionamos tanto cuando fuimos testigos de aquel reencuentro en los premios SAG 2020 y meses más tarde en un encuentro virtual junto a otras estrellas de Hollywood para leer el guion de la película 'Aquel excitante curso'.

Y es que cada vez que han coincidido, ambos no hacen más que apoyarse, mostrar respeto y admiración por la carrera profesional que ambos han conseguido. Pero los piropos no se quedan allí, de hecho es una reciente entrevista Jennifer Aniston ha vuelto a hablar de su ex.

Quien diera vida a Rachel Green y sus excompañeros de Friends se encuentran en plena promoción del especial que han realizado para recordar la mítica comedia romántica que los convirtió en las estrellas más famosas y queridas de la pantalla pequeña. Y fue justo en una de estas intervenciones en la que la protagonista de Friends y sus compañeras de reparto Lisa Kudrow y Courteney Cox recordaron todas las grandes estrellas invitadas que aparecieron en la serie durante las diez temporadas que duró.

- Jennifer Aniston lanza un mensaje secreto a Brad Pitt con su vestido negro lencero

- El tonteo entre Brad Pitt y Jennifer Aniston del que todo el mundo habla hoy

- Cuándo y dónde ver el regreso de 'Friends'

En la entrevista realizada por Access Hollywood se les preguntó quienes eran sus actores invitados favoritos, las tres amigas enumeraron algunos de los actores que las acompañaron como Reese Whiterspoon, Ben Stiller, Sean Penn o Paul Rudd.

Fue justamente en ese momento, que Aniston interrumpió la conversación para hacer reconocer quién fue su preferido. "El señor Pitt fue maravilloso, fue fantástico". Piropo con el que Lisa Kudrow coincidió.

Y como era de esperar este elogió se ha tomado las redes sociales y los fans no hacemos más que desear volver a ver juntos a los que en su día fueron uno de los matrimonios más queridos del mundo del entretenimiento.

De hecho, estamos seguras de que esa fue la razón por la que el episodio 9 de la octava temporada en la que aparece Brad Pitt fue una de las más vistas. ¿No te recuerdas? Vamos a ayudarte a hacer memoria: en este episodio el actor daba vida a Will Colbert, un antiguo compañero del instituto de Monica, Ross y Rachel. En su adolescencia, Will tenía sobrepeso y Rachel que era la chica popular del instituto, y se metía él. Debido a ello, Will odiaba a Rachel y básicamente este fue el tema central del capítulo, que los directores llamaron 'El del rumor'.

La pareja ha logrado mantenerse en buenos términos a pesar del fin de su matrimonio, que duró desde 2000 hasta 2005. De momento ambos se encuentran soleteros. Jennifer Aniston de momento no ha rehecho su vida sentimental tras su divorcio de Justin Theroux, con el que estuvo casada dos años, mientras que Brad Pitt continúa su polémico divorcio con Angelina Jolie.