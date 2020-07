El reencuentro entre Jennifer Aniston y Courteney Cox que te hará enloquecer

Y con el que, además, aprovechan para concienciar de la importancia de llevar mascarilla para frenar la pandemia del coronavirus.

¿Hay algo más bonito que un reencuentro entre amigas? Y si encima se trata de las actrices que dan vida a Rachel y a Mónica de 'Friends', nuestras queridas Jennifer Aniston y Courteney Cox, la emoción ya supera cualquier cosa.

Cada vez que las dos actrices se juntan, las redes sociales enloquecen. La amistad que hay entre ambas es envidiable, pues incluso finalizando la serie y tras el paso de los años, Jennifer Aniston y Courteney Cox siguen siendo mejores amigas.

Todo el mundo sabe que la una para la otra son imprescindibles y que su amistad se ha convertido en un pilar fundamental en sus vidas ya que, desde que dejaron los escenarios de la serie más mítica de la televisión en el año 2004, han seguido estando juntas en los mejores y en los peores momentos.

No era de extrañar verlas con muchísima frecuencia saliendo a cenar o de tiendas, pero debido a la pandemia mundial que estamos viviendo, hacía mucho tiempo que no veíamos a las dos actrices tan juntas. Sin embargo, en el día de ayer, Courteney Cox compartió un nuevo post en Instagram que emocionó a las redes sociales, y no es para menos...

Jenniffer Aniston ha ido a visitar a su amiga a su casa de Malibu durante este fin de semana y, con motivo de ello, ambas han querido poner su granito de arena para concienciar a sus seguidores de la importancia de cumplir con las medidas de seguridad para frenar la pandemia del coronavirus.

Con un simple 'emoji' de dos corazones rosas como pie de foto, la actriz que da vida a Mónica Geller en 'Friends' ha compartido un vídeo que, con un toque de humor, lanza el mensaje de que todos debemos llevar la mascarilla en todo momento. En el vídeo aparecen sus dos perritos como si mantuvieran un diálogo en el que uno le dice al otro que, por favor, se ponga la mascarilla.

Por supuesto, en la foto que acompaña al post (y que figura como portada del mismo) vemos a las dos intérpretes juntas cogiendo a los dos perritos de Courteney y llevando ambas la misma mascarilla, con estampado 'tie-dye' en azul que, por cierto, es uno de los estampados más 'trendy' de la temporada. El post ha tenido reacciones muy emotivas, como era de esperar, por parte de los usuarios que han dejado comentarios como: "Mónica y Rachel" u "Os queremos, chicas".

Por su parte, Jennifer Aniston también ha querido poner su granito de arena y concienciar de las graves consecuencias que tiene el coronavirus. Y es que a principios de julio ya zanjó el debate de si llevar la mascarilla en la calle o no, y esta vez ha compartido un post mucho más duro y directo.

Para ello ha publicado una foto de un amigo suyo en la cama de un hospital ingresado por Covid. La dura imagen la ha acompañado con un texto muy emocionante:

"Este es nuestro amigo Kevin. Esto es Covid. Esto es real. No podemos ser tan ingenuos como para pensar que podemos superar esto. Si queremos que esto termine, el único paso que podemos dar es POR FAVOR #llevarlamalditamascarilla. Piensa en los que ya han sufrido por este horrible virus. Hazlo por tu familia. Y sobre todo por ti mismo. El Covid afecta a todas las edades. PD: esta foto fue tomada a principios de abril. Gracias a Dios que ya casi se ha recuperado. Gracias a todos por sus oraciones".

Y en la segunda foto que acompaña al post, aparecen de nuevo las dos amigas con mascarilla. La publicación ha recibido mensajes de agradecimiento por crear conciencia de muchos otros personajes públicos como Chiara Ferragni, Gwyneth Paltrow o Naomi Campbell, entre muchos otros.