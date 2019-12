Jennifer Aniston y Brad Pitt, ¡juntos por Navidad!

No hemos tenido que esperar a los Globos de Oro.

CARMEN RAYA | WOMAN.ES

Que la relación entre Brad Pitt y Jennifer Aniston nunca lo superaremos es algo que está más que claro. Desde que la pareja se divorciase allá por 2005, sus seguidores (y los que no también) sueñan con una posible reconciliación. Sin embargo, parece que auque no los veremos juntos de nuevo en clave romántica, lo que sí podemos comprobar es que son amigos, y de los buenos.

Recientemente, Jennifer Aniston celebró una fiesta de Navidad en su mansión de Bel Air y allí reunió a grandes amigos como Gwyneth Paltrow, Jimmy Kimmel o Kate Hudson. Eso sí, quién tampoco faltó a la fiesta fue Brad Pitt. Como lo leéis. "La fiesta anual de la decoración del árbol de Navidad siempre es la favorita de Jen como anfitriona. Le encanta la Navidad y como de costumbre invitó a un gran grupo de amigos".

Unos amigos entre los que se encontraba Brad Pitt, del que aseguran llegó el primero y se fue el penúltimo. Y no, no nos preguntéis cómo los medios estadounidenses saben estos datos tan precisos porque nosotras no estábamos por allí. Ojalá. "Han estado en contacto varias veces desde su cumpleaños y son amigos", asegura una fuente cercana a la actriz de 'Friends'.

Lo cierto es que el pasado mes de febrero, el actor ya acudió a la fiesta del 50º cumpleaños de Jen en el Sunset Tower Hotel. Una fuente consultada por la revista People ya aseguró que la sintonía entre ellos era inmejorable: "Las personas importantes en su vida se reunieron para celebrar un momento tan especial. Brad encaja en ese grupo y era natural que asistiese".

Un reencuentro que no será el último, por lo menos no de manera pública. El próximo cinco de enero, la pareja pisará la misma alfombra roja en la entrega de los premios de los Globos de Oro.