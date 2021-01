Jared Leto no tuvo ni idea de la pandemia hasta bien entrado el mes de marzo y ahora acaba de contar por qué no se enteró

Sin teléfono, sin televisión y lejos de su casa.

A mediados de marzo, prácticamente todos los países del mundo estaban confinados por la pandemia. El Coronavirus estaba empezando a azotar fuerte, todos los quedamos en casa, horneamos los primeros bizcochos, hicimos deporte en casa y seguimos casi minuto a minuto lo que ocurría en cualquier rincón del mundo… Todos menos Jared Leto, que estaba ajeno a todo lo que ocurría en el mundo. La pandemia, para él, no existía.

Resulta que el actor y cantante había huido para realizar una “meditación silenciosa” de dos semanas en ese momento en el que nada parecía tan grave. "Cuando me fui, había unos 150 casos", comentó. Y en ese corto período de tiempo, cuando salí, hubo un cierre, un estado de emergencia y el mundo entero había cambiado".

¿Era posible no enterarse de NADA? Sí, Jared Leto no tenía teléfono, ni televisor ni ninguna forma de ponerse en contacto con el exterior. Al parecer, los instructores tomaron la decisión de no “molestar”. “Y no encendí mi teléfono hasta que regresé a Los Ángeles. Así que conduje todo el camino tratando de ser, como, pacífico y zen, mantener la sensación. Regresé y estaba un poco sorprendido. Fue como Rip Van Winkle ".