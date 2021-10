Jamie Foxx: "Lo que sufren las minorías, lo sufren todavía más las mujeres"

Ser padre de dos chicas le ha enseñado mucho al actor sobre las dificultades a las que se enfrentan las mujeres, lo cual le ha motivado a adoptar un enfoque distinto en su educación.

María Viéitez

En una reciente entrevista para ‘The Mike Muse Show’, Jamie Foxx ha hablado largo y tendido sobre la paternidad y el difícil reto de la educación. El actor de 53 años tiene dos hijas, Corinne Foxx, de 27 años, y Annalise Bishop, de 12, y ha hecho referencia a los obstáculos a los que se enfrenta la comunidad negra. Pero, además, ha querido subrayar los esfuerzos adicionales que las mujeres tienen que hacer.

"Quería que mis hijas pudieran tener el mismo tipo de energía que me dio mi abuela", compartió Foxx. "Que fueran capaces de ir al otro lado de las vías. Ella decía, no metafóricamente, que quería que fuese capaz de ir a cualquier parte del mundo y estar cómodo. Así que, con mis hijas… hay muchas cosas que juegan en su contra. Tenemos que apoyarlas", añadió.

"Las llevo a lugares, intento que vean a mujeres que tienen trabajos en las altas esferas y las empodero para que traten de desbloquear lo que ha sido bloqueado durante tantos años para las mujeres en ese aspecto. […] Les dije [a mis hijas]: 'Quiero que rompas ese techo de cristal. Quiero que lo abras de par en par'".

"Siempre digo esto, y no está en ningún libro, pero siempre lo digo. Todo lo que sufren las minorías, lo sufren todavía más las mujeres", explicó el actor. "Mira la forma en que mi hija pequeña hablaba del hip-hop. Decía: 'No me gusta que me llamen puta y todo eso. No me gusta todo eso'. Yo dije, 'wow'. Y ella dijo, '¿por qué dejas que eso ocurra?' Eso me marcó".

Foxx ha querido hacer hincapié en todo lo que esta aprendido de sus hijas. Confiesa que, en más de una ocasión, le han dejado con la boca abierta al hacerle reflexionar sobre dinámicas que él mismo veía como normales a pesar de ser brutalmente sexistas y racistas. "Estaba impresionada. Ella decía que no quería escuchar todo eso […] y yo la apoyo. Así que me aseguro de hacer todo lo posible por mi parte para que eso no ocurra", dijo el actor y cantante de R&B refiriéndose al lenguaje sexista y misógino en la música. "Definitivamente, me hicieron abrir los ojos".

Foxx no quiso dejar pasar la oportunidad de hablar sobre el racismo en los Estados Unidos y cómo haber crecido en una sociedad racista provoca que todos, en cierta medida, normalicemos este tipo de discriminación o incluso nos pase desapercibida. "Muchas veces, puede que la gente no sea racista, pero sí hay una percepción con la que somos constantemente bombardeados que todavía nos hace ver como extraño que un negro sea periodista o médico o todas estas cosas diferentes. E incluso nosotros mismos a veces nos arrinconamos y decimos que no podemos ser todas esas cosas, cuando no es así", explicó.