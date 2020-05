James Middleton se afeita la barba tras siete años para sorprender a su prometida y este es el resultado

Un 'momentazo'.

CARMEN RAYA | WOMAN.ES

La barba ha sido siempre uno de los 'trucos beauty' de los hombres. Porque si nosotras también tenemos alguno que otro, la barba es, para ellos, un gran aliado en algunos casos. Así pues, James Middleton, el hermano pequeño de Kate Middleton y Pippa Middleton, decidió hace siete años que la barba sería su sello de identidad. Y, desde entonces, no ha renunciado a ella.

Sin embargo, debido ala crisis por el coronavirus, su boda con su prometida Alizee Thevenet ha tenido que ser pospuesta y de no haber sido por la pandemia, James y Alizee se habrían dado el 'sí, quiero' este mes de mayo. Juntos están pasando el confinamiento juntos a los padres de él y en la casa que la familia Middleton tiene en Bucklebury es donde James ha decidido cambiar de look.

"Tendríamos que habernos casado este mes, pero no ha podido ser. Hace siete meses que llevo barba y Alizee nunca me ha visto sin ella. Así que quiero mostrarle lo que hay debajo de ella. Para ser sincero, estoy más preocupado por si estos de aquí (refiriéndose a sus perros) por si no me reconocen", dice divertido James en un vídeo donde podemos ver cómo se afeita en un coche en medio del campo rodeado de perros. Y no, no es ninguna broma.

Cuando termina, corre a enseñar el resultado a Alizee, quien vemos que está tomando un aperitivo en la terraza con los padres de James. Un vídeo que termina con una imagen de Alizee y James posando juntos.