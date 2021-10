El actor llevaba luchando contra un cáncer de próstata desde septiembre de 2018

Noelia Murillo

Hay personajes de series que, a pesar de no tener abundantes líneas de diálogo en estas, pasan a formar parte de la historia por su unicidad y simpatía. Es el caso de Gunther, el entrañable camarero del Central Perk de 'Friends', a quien encarnó el actor James Michael Tyler. El actor ha fallecido este sábado a la edad de 59 años tras una larga lucha contra el cáncer de próstata.

Su figura es reconocida en todo el mundo. Por ello, cuando en la tarde de este domingo el director y productor de la serie, Kevin Bright, anunció el deceso, el mundo del espectáculo enmudeció por obligación como muestra de respeto y reconocimiento. "James Michael Tyler, nuestro Gunther, falleció anoche. Era una increíble persona que pasó sus últimos días ayudando a otros. Dios te tenga en la gloria, Gunther vivirá para siempre", escribió Bright en su cuenta de Twitter.

Fue el propio actor quien contó hace unos meses en el programa 'Today' de la NBC que su enfermedad se había extendido a otras partes de su cuerpo. "Me diagnosticaron cáncer de próstata avanzado que se había extendido a mis huesos. He estado lidiando con este diagnóstico durante casi los últimos tres años. Ahora se encuentra en estadio 4. Cáncer en etapa tardía", reconoció ante los espectadores.

El actor supo que tenía cáncer tras un chequeo rutinario y rápidamente se puso en manos de expertos, a pesar de que este ya se encontraba en un estado muy avanzado. Asimismo, comenzó una terapia hormonal que parecía irle bien en un principio, pero que con el tiempo dejó de funcionar. Fue durante la pandemia cuando la enfermedad se extendió a los huesos y a la columna vertebral.

Las sesiones de quimioterapia no fueron suficientes para que el actor mejorara su salud y su reconocible aspecto se transformó por completo. Debido a estas circunstancias y con motivo del estreno de 'Friends: The Reunion', James Michael Tyler decidió no acudir al set de rodaje e intervino a través de videollamada por Zoom.

"Quería formar parte de ese momento y al principio iba a estar en el escenario para poder participar. Fue agridulce, la verdad. Estaba muy feliz de formar parte del reencuentro, pero decidí no hacerlo físicamente porque no quería que mi aparición fuera decepcionante. No quería que ese momento se recordara como: 'Ah, por cierto, Gunther tiene cáncer', desveló el actor en 'Today'.

Las actrices que lo acompañaron durante tantos rodajes en 'Friends' han querido mandarle un mensaje de agradecimiento por su personalidad y manera de obrar. "Friends no habría sido lo mismo sin ti. Gracias por las risas que trajiste al programa y a todas nuestras vidas. Te echaremos mucho de menos", ha escrito Jennifer Aniston en una publicación, en la que ha compartido una escena junto a James Michael Tyler.

Lisa Kudrow, Phoebe Buffay en la serie, así como Mónica Geller (interpretada por Courteney Cox) se han sumado a las condolencias. "El tamaño de la gratitud que trajiste al set y mostraste cada día en el plató es el tamaño de la gratitud que tengo por haberte conocido", ha escrito esta última en su perfil de Instagram.

Tratar de acercar a nuestras lectoras la historia de un personaje del que, probablemente todas nos enamoramos a excepción de quien realmente debía hacerlo, Rachel (Jennifer Aniston), resulta tan increíble como difícil. A pesar de que no fue uno de los protagonistas de la exitosa serie, se convirtió en un personaje imprescindible durante las diez temporadas que se emitió en televisión.

Teniendo la certeza de que ha fallecido tras una larga lucha contra un cáncer mortal y, aun así, haya puesto su empeño en ayudar a los que le rodeaban, es cuanto menos admirable. El actor forma parte de nuestro imaginario y los seguidores de la serie le recordaremos como si se tratase de un familiar. Lo ha dicho el productor y probablemente todas suscribamos sus palabras: "Gunther seguirá viviendo para siempre".