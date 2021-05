La hija de Kim Basinger y Alec Baldwin vuelve a mostrarse sin filtros en Instagram y, aunque su padre sigue sin estar de acuerdo con sus posados, nosotras solo podemos aplaudir su mensaje. ¡Brava, Ireland!

GALA FERNÁNDEZ

Rebelde, divertida, reivindicativa y sin miedo a las críticas. Así es Ireland Basinger Baldwin y así es como se muestra en Instagram. En su 'feed' puedes encontrar desde imágenes familiares hasta mensajes con carga política (no ha dudado en posicionarse en contra de Trump), pero lo que más abundan son las publicaciones de sus mascotas, las fotos de comida y sus posados transgresores; el último de ellos, esta misma semana y con un potente alegato 'body positive'. "Soy rebelde desde pequeña. Cuelgo lo que hago o cómo me siento y eso me define. No me obsesiono por tener un Instagram estético. Y no me arrepiento", aseguraba en una entrevista para Woman.

Sin embargo, hay alguien que no parece estar conforme con su actitud en las redes: su padre, el actor Alec Baldwin, quien suele dejar claro su desacuerdo en las fotos más sexys de su hija (especialmente cuando sube fotos sin ropa, luciendo tatuajes o, incluso, fumando marihuana) comentando un escueto "No". Y justo eso es lo que ha ocurrido en la imagen que la modelo ha compartido este miércoles y que se ha hecho viral por varias razones.

Se trata de un álbum en el que Ireland Basinger Baldwin posa sin maquillaje, con su melena rubia al natural, sentada en el borde de una bañera mientras luce un bikini de estampado de leopardo con tiras que abrazan su cintura (como dicta la tendencia del 'flossing'). Sin embargo, lo realmente importante es el texto que acompaña a las imágenes: "Autoconsejo personal: es increíblemente liberador dejar de preocuparse por lo que otros piensan de ti y de estar aprisionado por pensar constantemente en lo que puedes hacer para agradar a la gente".

Diga lo que diga su padre, su reflexión se ha ganado el aplauso de sus seguidores (que ya superan el medio millón) y desde aquí el nuestro. ¡Brava!

Ireland es la única hija de Kim Basinger y Alec Baldwin, y se crió con su madre tras el divorcio de ambos en 2002. Aunque la relación con su padre ha pasado por diversos altibajos, actualmente mantienen un contacto estrecho e, incluso, ha hecho buenas migas con Hilaria Baldwin, la actual esposa del intérprete y con quien ha formado una familia hipernumerosa.

Fue el pasado mes de marzo cuando la pareja anunció que aumentaban la familia de nuevo y presentaron a su sexto hijo tan solo seis meses después del nacimiento de su quinto bebé.