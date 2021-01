Casi dos años después, la exasesora de Melania Trump, Stephanie Winston Wolkoff, ha hablado sobre este asunto.

C. H. | Woman.es

Era junio de 2018 cuando la entonces primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, sorprendió al mundo con un atuendo que algunos tildaron de "desafortunado" e incomprensible (más aún, cuando coincidía con su visita a un centro de niños inmigrantes en la frontera de México). Consistía en una chaqueta de inspiración militar que firmaba Zara y que rezaba la frase impresa en mayúsculas blancas, en inglés, "Really don't care, do u?" ("Realmente no me importa, ¿a ti?").

Entonces, la portavoz de Melania Trump aseguró que solo se trataba de una chaqueta y que no había "ningún mensaje oculto". "Después de la importante visita a Texas de hoy, espero que los medios no vayan a elegir centrarse en su vestuario", añadió. Por supuesto, su deseo no se cumplió y muchos pusieron su atención en el estilista que se encargaba habitualmente de sus looks, Hervé Pierre, que llegó a recibir numerosos mensajes ofensivos a través de las redes.

El revuelo provocó que incluso Donald Trump se refiera al asunto en su perfil de Twitter, indicando que la inscripción se había malinterpretado: "Se refiere a los medios que difunden 'fake news' (noticias falsas). ¡Melania ha aprendido cómo son de deshonestos y ya no le importa", aseguró.

Sin embargo, la verdad (o la supuesta verdad) ha salido a la luz gracias a la exasesora y exmejor amiga de Melania Trump, Stephanie Winston Wolkoff, quien ha publicado el libro 'Melania and me' ('Melania y yo'), una obra explosiva de memorias que no deja en muy buen lugar a la esposa de Donald Trump.

De acuerdo con la exasesora y según una conversación que mantuvo con Melania entonces y fue grabada (y cuyas declaraciones ahora ha divulgado 'HollywoodLife'), esta afirmó que el estilista Hervé Pierre no había tenido nada que ver con la decisión de llevar la chaqueta de la polémica. "Él me ayuda pero no es que me vista todo el rato. Se me ocurrió la idea a mí", dijo la exprimera dama.

"Entonces, ¿qué te impulsó a comprar la chaqueta?", le pregunta Stephanie en la conversación. "Estoy volviendo locos a los liberales (...). Eso es, ya sabes, así es como todos piensan, Dios mío, esto es lo peor. Están todos locos".

Además de su inquina por los liberales, la autora de 'Melania and me' ha incluido otra interpretación de lo ocurrido y de las auténticas motivaciones de la esposa de Donald Trump: "Melania llevó la chaqueta porque creía que si no se la ponía, solo habría aparecido en las noticias dos minutos. Melania va de 'atención', no de intención, y eso es lo que la gente tiene que entender. Y eso es lo que yo aprendí", concluye.