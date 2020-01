¿Se ha inspirado Beyoncé en el uniforme de un supermercado para su colección de ropa? Eso dicen las redes sociales

La cadena de supermercados Sainsbury's bromea sobre el asunto en Twitter y se hace viral.

Woman.es

A mediados de este mes de enero te contamos que el lanzamiento de la nueva colaboración entre Adidas y Beyoncé, esta a través de Ivy Park, la firma deportiva que fundó a medias con Topshop y que adquirió en propiedad en 2018, estaba a punto de producirse.

Todo hacía prever entonces un exitazo de ventas, algo que se ha confirmado en los primeros días de la colección en las tiendas físicos y on line de la marca del trébol -para los nostálgicos siempre será así por mucho que las tres rayas verticales lleven siendo su logo ya muchísimos años-. Con lo que contaban seguramente ni la firma de origen alemán ni la artista y empresaria es que se hiciera viral la colección cápsula en redes sociales ¡por el tweet de una cadena de supermercados británica!

Para entender el motivo, en primer lugar, hay que ver cómo es el mono deportivo diseñado por Beyoncé para el estreno de su unión de fuerzas con Adidas que ha levantado esta polémica en clave divertida en Twitter. Se trata de un diseño en color granate con los detalles de la marca en naranja.

El mono es muy atractivo gracias a su original diseño y, sobre todo, a la llamativa y poco habitual combinación de colores en las prendas deportivas... sino fuera porque es la misma que llevan usando los empleados de Sainsbury's, la cadena de supermercados del Reino Unido, como su community manager se encargó de recordar, con un chascarrillo muy propio del inteligente e irónico humor británico.

"El original", fue el mensaje escogido por Sainsbury's para reivindicar los bonitos diseños de su uniforme de trabajo, haciendo una clara referencia a la línea de productos clásicos, de aire vintage, de la firma de ropa deportiva, cuyo nombre es Adidas Originals. Por cierto, el mono se asemeja, pero dentro de la colección cápsula se incluye una sudadera de cuello redondo lisa en el mismo color granate que es todavía más parecida a la que llevan los empleados de Sainsbury's. Mira.

Por supuesto, como no podía ser de otro modo ante el genial tweet, este se hizo viral en cuestión de horas, dando lugar a toda una tormenta de memes y respuestas divertidas de los tuiteros, que no han dudado en seguir con línea irónica de la cadena de supermercados para darle un poco de caña a los diseños de Beyoncé, que a buen seguro lo último que tenía en mente cuando les dio forma era en que una cadena de supermercados tenía unos uniformes similares. Te dejamos una pequeña selección de los más divertidos que puedes encontrar en Twitter. Seguro que a la diva de la música también le sacarían alguna carcajada que otra...

I'm too scared to ask @sainsburys staff for help incase they turn out to be a random person wearing the @Beyonce new clothing collab 😂 pic.twitter.com/jWtyzvDHVF — Roxxsaurus (@Roxxsaurus) January 19, 2020

Beyoncé announced her new collection in a new video and it looks like the @sainsburys staff uniform. Absolutely hilarious. pic.twitter.com/6h2ElohfGi — Darren Grimes (@darrengrimes_) January 18, 2020

*Tuuuundoooo*



“This is a staff announcement. Can Beyoncé report to aisle 24, a customer spilled lemonade” pic.twitter.com/i1rZBnxZuM — Lord Mahmoud Jjunju GBE (@J_______mahm) January 18, 2020