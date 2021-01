De forma repentina.

La revista People se ha hecho eco de una historia durísima, de esas que te encogen el corazón, que sucedió tres días antes de Navidad: la influencer norteamericana Emily Mitchell, embarazada de su quinto hijo, falleció de forma repentina a los 36 años de edad.

Mitchell era el rostro del blog 'The Hidden Way', aunque con la irrupción de Instagram era en esta red social donde se mantenía muy activa, especializada sobre todo en todo lo referente a la maternidad y al 'homeschooling', ya que educaba en casa a cuatro pequeños, Finn, Isla, Edie and Lulu, junto a su marido, Joseph, profesor de profesión.

La cuenta tiene casi 130 000 seguidores, si bien no tiene actividad desde el pasado 8 de diciembre, día en el que se publicó una imagen de la familia al completo junto a una larga y profunda reflexión sobre la maternidad dirigida por la estadounidense a sus seguidores femeninas.

Según cuenta People citando una fuente directa de Go Fund Me, un portal especializado en campañas de crowfunding con tintes sociales, la influencer falleció de forma repentina al sentirse mal mientras tomaba un café la mañana del día 22 de diciembre. Desgraciadamente, tampoco sobrevivió el feto, según se explica en la página donde todavía está abierta la campaña creada para ayudar a su familia.

Dado el éxito que ha tenido la iniciativa -ya ha superado con creces los 100 000 dólares que tenía marcados como objetivo-, la familia ha querido agradecer a todo el mundo las muestras de condolencias y la ayuda económica masiva en una actualización del perfil de la campaña publicado en el día de Año Nuevo.

"Muchas Gracias por todo vuestro apoyo. La familia (de Emily) está sorprendida por las efusivas muestras de amor de su comunidad de 'homeschooling' en Instagram. Juntos hemos hecho todo lo posible para apoyarlos, y aunque esto no les quitará el dolor, sabemos que este regalo significa mucho para ellos. Gracias, siempre", dice textualmente un mensaje escrito por Allyson Speake, la persona responsable de organizar la acción solidaria en nombre del marido de Mitchell, Joseph, que ha sido lo que ha dado pie a que se difunda esta desgraciada historia.