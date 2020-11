La importante reflexión de Eva González por su 40 cumpleaños

Bravo, Eva. Toda la razón.

Woman.es

¡Cuánto nos está enseñando este 2020! Dicen que de las experiencias más duras es de las que más aprendizaje se extrae y de lo que no cabe duda es de que desde que en marzo decretaron el estado de alarma nosotros, los de entonces, ya no somos los mismos. Estos meses han sido complicados para todos por la pandemia y el Coronavirus, pero de lo que no cabe duda es de que también puede tener una lectura positiva, muy positiva, de hecho. Y Eva González lo ha querido demostrar por su 40 cumpleaños.

- Eva González tiene el top que llevarás la oficina y a una cena romántica

- Si amas los vaqueros campana vas a querer los pantalones altos de Eva González porque queda genial con zapatillas Converse con plataforma

El jueves 5 de noviembre la presentadora de ‘La Voz’ sopló las velas por su cumpleaños y ha querido reflexionar con sus seguidores sobre el momento que está viviendo y dejando atrás el bache en su matrimonio con Cayetano Rivera. “Llego a los 40 años siendo dueña de mis pasos. Mirando las cosas con calma, pero con la fuerza del que quiere seguir creciendo. Viviendo con pasión y entrega”, empezó el mensaje la modelo y actriz sobre una fotografía de una tarta de cumpleaños.

“Sabiendo que mis acciones van de la mano de mis pensamientos. Teniendo el coraje para soltar cuando es necesario. Sabiendo que la felicidad eran cosas que no sabía. Siendo consciente de que la vida es una: bella, corta y a veces injusta. Conociéndome y aceptándome. Luchando por aquello que me hace feliz. Protegiendo lo que de verdad importa. Disfrutando de la sonrisa de mi hijo”, continuó.

Y se despidió con una frase que dará mucho de lo que hablar. “Llego a los 40 amando libre y sin miedo”, sentenció.