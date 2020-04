¿Por qué?

Podría parecer algo que solo pudiese suceder en la ficción, pero como la realidad siempre supera a la ficción, Amy Schumer nos ha demostrado que lo que no le pase a ella no le pasa a nadie. La cómica y actriz, quien se convirtió en madre primeriza hace ahora casi un año, ha desvelado que se equivocó con el nombre de su hijo, y ahora, su marido, Chris Fischer, y ella han decidido solucionar su error.

Amy no ha dudado en hacer esta confesión en un nuevo episodio de su podcast 'Amy Schumer Presents: 3 Girls, 1 Keith' mientras hablaba con su amiga Claudia O'Doherty. "¿Os habéis enterado ya de que le hemos cambiado el nombre a Gene? Ahora es Gene David Fischer. Antes era Gene Attell Fischer, pero nos dimos cuenta de que Gene Attell sonaba como 'genital'". Algo de lo que la madre de su amiga Claudia ya se había percatado: "Mi madre me lo dijo, pero yo no creí que fuese verdad. Y mira, ahora resulta que llevaba razón".

Una historia bastante divertida que seguro contará a su hijo cuando sea mayor. Una decisión, la de cambiar su nombre, que Gene le agradecerá para que no se 'metan' con él en el colegio. Bueno, y en general durante toda su vida.

Gene, que no puede estar más guapo, recientemente 'visitó' a su abuelo en brazos de su madre. Eso sí, respetando siempre las medidas del 'social distancing' que se han establecido en Nueva York, ciudad donde residen la cómica y su marido.