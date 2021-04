Las imágenes nunca vistas de Kate Middleton y el príncipe Guillermo de Inglaterra, que acaban de cumplir 10 años de casados

Kate Middleton y el príncipe Guillermo celebran su décimo aniversario de boda este 29 de abril con unas imágenes inéditas que acaban de publicar en sus redes sociales. Tan enamorados como el primer día (o eso demuestran), la pareja ha posado para el fotógrafo Chris Floyd en una sesión de fotos muy cómplice.

- Las luces y las sombras del décimo aniversario de la boda de Kate Middleton y el príncipe Guillermo

- El estilo de Kate Middleton

Tras ocho años de relación, un noviazgo muy largo -hijo del príncipe Carlos y de Lady Di quiso alargar lo máximo posible porque quería estar seguro de estar dando el paso correcto con la mujer adecuada-. los duques de Cambridge se dieron el ‘sí quiero’ el 29 de abril de 2011 en la abadía de Westminster.

Kate Middleton se casó con un espectacular vestido de McQueen valorado en 427.325 euros y, desde el primer momento, encajó muy bien en la familia del príncipe Guillermo. Todos y cada uno de los miembros la adoraban. Según los expertos en Casa Real Británica, la educación, el saber estar, la prudencia y el estilo de Kate Middleton enseguida enamoraron a la reina Isabel II y tras ella cayeron encantados el resto de la familia.

Sin embargo, en los últimos meses todo no ha sido tan idílico. La relación con Meghan Markle y el príncipe Harry han supuesto un antes y un después. Como bien apuntan todos los medios británicos (sean más o menos afines a la monarquía británica), Kate Middleton ha sabido manejar la situación de manera impecable posicionándose al lado de su marido y tendiendo una mano amiga al príncipe Harry. Así lo pudimos comprobar durante el reciente funeral del príncipe Felipe, duque de Edimburgo donde Kate Middleton inició una conversación con él a las afueras de la capilla de San Jorge e hizo que su marido se uniese a ella también.

Taken this week ahead of The Duke and Duchess’ 10th wedding anniversary



📸 Chris Floyd pic.twitter.com/aEgEiKRIdT