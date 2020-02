Las imágenes mas románticas del ganador del Oscar Joaquin Phoenix y Rooney Mara

La pareja protagonizó uno de los mejores momentos de la noche.

María Aguirre | Woman.es

La gala de los Oscar de 2020 se recordará por ser la primera en la que se entregó el premio a mejor película a una cinta surcoreana por 'Parásitos', por la sonada actuación de Gisela junto a las otras nueve Elsas del mundo cantandando el tema principal de 'Frozen 2', por la falta de mujeres nominadas en la categoría a mejor dirección a pesar de los grandes trabajos presentados -con la valiente reivindicación de Natalie Portman sobre la alfombra roja- y también por ser la gran noche de Joaquin Phoenix.

¿O deberíamos decir el año? Su papel en 'Jocker' no le ha valido solo la preciada estatuilla de la Academia del cine norteamericano sino también una larga lista de galardones entre las que se encuentra el Globo de Oro, el SAG, el BAFTA y así una lista eterna que podríamos estar enumerando un buen rato y que ha quedado rematada con el Oscar al mejor actor principal.

Después de haber estado tres veces nominado anteriormente y haberse ido a casa con las manos vacías, esta vez sí ha podido alzarse con tan preciado reconocimiento, el cual ha querido agradecer con un discurso en el que ha alabado el trabajo de sus compañeros, ha reivindicativo la importancia de alzar la voz contra determinadas injusticias, ha recordado la figura de su hermano fallecido en 1993 e incluso ha entonado el mea culpa sobre su actitud: “He sido un canalla toda mi vida. He sido egoísta. He sido cruel a veces y alguien con el que era difícil trabajar, por eso me siento agradecido de que tantos de vosotros en esta habitación me hayáis dado otra oportunidad”, ha dicho Phoenix sobre el escenario.

No hubo beso como muchos de sus fans esperaban ni palabras románticas en público para su novia, Rooney Mara, pese a que ésta le observaba atentamente desde el público como en el resto de galas en las que ha sido homenajeado, pero sí muchas muestras de cariño tanto a su llegada a la fiesta como en el interior de la gala.

Pero sin duda, nuestra favorita es una instantánea captada Greg Williams cuando los focos se apagaron y todo había terminado.

Una en la que aparecen sentados en el suelo, él con su esmoquin de Stella McCartney - el mismo que ha lucido en todas las alfombras rojas de la temporada a modo de amuleto y por su firme compromiso medioambiental - y ella con su impresionante vestido de encaje de Alexander McQueen -ya sin tacones combinado con unas cómodas Converse- disfrutando de una hamburguesa vegana. Una simpática estampa que desprende complicidad por los cuatro costados.

Se conocieron en 2013 cuando rodaron juntos la película 'Her' pero no fue hasta 2016 que empezaron una relación sentimental que siempre han querido proteger de la atención mediática y que ha supuesto en Joaquin Phoenix una nueva etapa en su vida, mucho más tranquila y alejada de sus problemas con el alcohol y su comentada amistad tóxica con Casey Affleck.