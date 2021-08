Continúa su estancia en Sudáfrica volcada en un proyecto que busca la protección de los rinocerontes

A pesar de una presunta vida de lujos y un nivel al que solo pueden aspirar unos pocos, desde que Charlène de Mónaco se presentara en sociedad ha sido conocida como la “princesa triste”. Al contrario que otros royals, la exnadadora no siempre se ha mostrado públicamente con una amplia sonrisa y demostrando una buena sintonía con su esposo, Alberto de Mónaco.

Todo lo contrario: se la ha visto con semblante serio en muchas más ocasiones y el feeling entre ellos no siempre ha sido palpable. Debido a este distanciamiento del matrimonio, desde que se dieran el “si quiero” hace ya diez años se ha especulado con su separación. Un momento, por cierto, que no sorprendería a la mayoría, pero que no parece que vaya a suceder.

En cualquier caso, esa distancia entre ambos le ha permitido enfocarse en lo que realmente le interesa y le llena, más allá de los trámites protocolarios que toda princesa o reina debe presenciar. Ha sido en los últimos meses cuando se la ha podido ver más volcada en este tipo de proyectos solidarios y con un estilo poco convencional y distinguido de lo que estamos acostumbradas en la realeza.

Al igual de Lady Di, que gracias a su naturalidad y altruismo transformó a la tradicional Familia Real británica, Charlène ha sabido aprovechar su tiempo libre para hacer cosas que le permitan compaginar su vida profesional y personal. Ahora, que se encuentra en Sudáfrica recuperándose de una infección respiratoria que le impide volver a Mónaco, ha optado por formar parte de un proyecto medioambiental.

Se trata de una campaña destinada a la protección de los rinocerontes en el país en el que nació hace 43 años. A pesar de que, a raíz de esta ausencia en el Principado muchos medios de comunicación han vuelto a especular sobre una presunta separación, ella no ha querido perder la oportunidad de volcarse en esta causa y lo ha compartido en sus redes sociales.

“¡El cuerno de rinoceronte no mola! Unámonos bajo mi iniciativa #ChasingZero y pongamos fin a las atrocidades que ponen en peligro nuestra preciosa fauna”, ha escrito en su último post, al que ya le han dado “me gusta” más de 15.000 personas. Para acompañar el texto, ha publicado una imagen en la que aparece muy diferente a lo que nos tiene acostumbradas.

Dejando de lado los tacones y las formalidades, Charlène se ha vestido con una prenda tribal atado al cuello cono si se tratara de un collar y un maquillaje muy lejos de lo que habitúa a lucir en Mónaco. Sombra de ojos difuminada, ojeras y mirada impasible son los tres detalles que han sorprendido a sus seguidores, que la han llegado a comparar con Charlize Theron caracterizada para la película ‘Mad Max’.

Por el momento, se desconoce cuándo volverá la princesa de Mónaco a dicho país, pero todo apunta a que será al final del verano, en el mes de octubre. Debido a las diferentes operaciones a las que se ha sometido para erradicar dicha infección en los oídos, nariz y garganta, los médicos no la han recomendado volar hasta pasado un tiempo. Mientras tanto, y a pesar de su delicado estado de salud, no se puede negar que esté feliz por poder volcarse de lleno en esta lucha.