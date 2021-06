Ibai Llanos llora la inesperada muerte del streamer y amigo de 25 años Gabriel Chachi

Numerosos 'streamers' han lamentado la muerte del joven de 25 años y han lanzado potentes mensajes a los jóvenes pidiendo que, si se sienten mal, busquen ayuda profesional o pidan ayuda.

Ibai Llanos ha escrito en su cuenta de Twitter un potente y coherente mensaje que todos los jóvenes deberían leer: "Cuidad siempre vuestra salud mental. Pedid ayuda a la gente que os rodea y acudid a un profesional. Sé que a veces es complicado o da “vergüenza” buscar ayuda y contar los problemas pero hay momentos donde es totalmente necesario. Cuidaos mucho por favor".

El famoso streamer ha lanzado este mensaje tras la trágica muerte de su compañero y amigo Gabriel Chachi con tan solo 25 años.

Las respuestas al mensaje de Ibai pidiendo ayuda o que se les escuche son numerosas: "Me gustaría ir a un psicólogo. Poder hablar de mis problemas, hablar de todo lo que me abruma o me da miedo. Hablar de mis errores y mis logros, hablar de lo sola que me siento a veces. Pero aún soy menor de edad.Y ellos no botaran dinero en algo que pueden resolver ellos mismos".

"Yo quiero ir a un psicologo porque llevo meses sintiendome vacia,me dan ataques de ansiedad,tiemblo,pero a pesar de eso e aprendido a llorar en silencio solo por no tener la fuerza de decirle a mis papás porque se que no se lo tomaran bien o me diran que estoy loca y soy ridicula".

Otros streamers han querido sumarse al necesario mensaje de Ibai. Es el caso de Cheeto, presentador y conductor del programa 'Yo, Interneto', en el que Gabriel colaboraba ocasionalmente. En su cuenta personal ha pedido a su público que solicite ayuda si lo necesita: "Si estáis jodidos, pedid ayuda a alguien, a quien sea. No os ahoguéis en vuestra mente, exteriorizad los problemas. Y ayudad a los que veáis atrapados". También Jordi Wild ha querido expresar sus condolencias por lo sucedido: "Lo conocí hace unos meses y me pareció un tío cojonudo, con una energía y buen rollo brutales, con un sentido del humor muy loco pero sensato en persona. Vaya desgracia".

Cada vez son más las voces de expertos y pediatras que han lanzando la voz de alarma ante el impacto psicosocial de la pandemia en la población infantil y juvenil que está empezando a saturar las consultas y las urgencias hospitalarias. Se duplican los casos de urgencias psiquiátricas infantiles, los trastornos de conducta alimentaria, que son cada vez más graves, los casos de ansiedad, trastornos obsesivo-compulsivos, depresión y las autolesiones e intentos de suicido en adolescentes. También se ha incrementado la violencia sobre los menores, el maltrato y los abusos y se ha disparado el consumo de pantallas en niños y jóvenes.

Las enfermedades mentales están presentes en las series más vistas, las películas más taquilleras y los testimonios que más nos impresionan de nuestros actores y cantantes favoritos. Tras las declaraciones de Pablo Alborán con las que pensábamos que por fin estábamos normalizando las enfermedades mentales, llega el comentario del diputado Carmelo Romero a Íñigo Errejón: "¡Vete al médico!" su intervención sobre salud mental en la sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados.