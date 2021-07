La bonita historia de amor de Nagore Robles y Sandra Barneda

De los inicios de la apasionada relación entre Sandra Barneda y Nagore Robles, a su último reencuentro.

Clara Hernández

"No sé si estoy preparada (...). Me ha dicho hace cinco minutos que ya salía y son los cinco minutos más largos de mi vida", explicaba este martes Nagore Robles desde el aeropuerto mientras esperaba a que aterrizara su novia, Sandra Barneda. Habían estado más de un mes separadas por el trabajo de la segunda en 'La isla de las tentaciones'.

El reencuentro se producía poco después y se resumía con una imagen sutil, sin besos ni abrazos -porque quizá cuando estos ocurrieron sus protagonistas quisieron abandonarse al momento en lugar de grabarlo para compartirlo con sus seguidores-, pero llena de amor y ternura: dos manos agarradas y meneándose de alegría. Su perro, Nash, también era uno de los protagonistas y al que Sandra llenó de caricias.

Estas imágenes que hemos podido ver en un vídeo que Nagore ha mostrado en Instagram es tan bonito y tan amoroso, y a Nagore se la ve tan enamorada y feliz que se han convertido en algunas de los favoritos de las redes, por donde han circulado a toda velocidad.

Pero, además, ¿qué sabes de la historia de amor de Nagore Robles y Sandra Barneda? ¿Dónde y cuándo se conocieron? ¿Siempre han estado así de enamoradas? Esta es su historia:

¿Dónde y cuándo se enamoraron Sandra Barneda y Nagore Robles?

Ambas se enamoraron en un plató de televisión, como confesó en 2020 Sandra Barneda a Jesús Calleja en el programa de este, 'Planeta Calleja'. Entonces relató lo difícil que había sido ver cómo le temblaba el cuerpo al ver a Nagore y tener que esconderlo "durante un programa en directo de cinco horas". Se refiere a los interminables debates de los domingos de la cuarta edición de 'GH VIP', de los que era presentadora y su chica, colaboradora. Los debates se celebraron desde principios de enero a mediados de abril de 2016.

¿Cuándo empezó su relación?

Aunque fue en 2016 cuando comenzó su romance, no fue hasta octubre de 2017 cuando la pareja lo confirmó oficialmente, haciéndolo público a través de las redes con un mensaje con el que Sandra Barneda también recordaba que esa noche se emitiría 'Última Hora' de 'Gran Hermano'. "Al principio fue difícil compartirte... y más en un plató, pero qué hay que no superemos. Siempre es un placer tenerte cerca. Eres de las mejores colaboradoras y esta noche... es un doble placer que estés en el elenco de los elegidos para la Última Hora'. Sí, ya sé que no es tu foto favorita pero a mí me encanta", escribió Sandra junto a una imagen en la que se las ve a las dos sonriendo y mirándose a los ojos (de fondo, el mar).

Una relación apasionada

"Enamorarme de Nagore es lo más fuerte que me ha pasado en la vida", aseguró Sandra Barneda, con los ojos llorosos, en el mismo programa de Jesús Calleja a principios de 2020, donde también declaró que Nagore la había hecho cambiar. "Ella me sacó, me descorchó. No me importaba nada ya", subrayó.

Sí, hubo crisis y ruptura por medio

En septiembre de 2019 se conoció que Sandra y Nagore habían roto su relación tras tres años juntas, aunque mantenían "una buena relación", según varios medios. La separación no duró mucho tiempo, sin embargo, y en diciembre del mismo año comenzaron los rumores de reconciliación.

Una segunda oportunidad

En febrero de 2020, el Día de San Valentín, Nagore Robles se presentó en el plató de 'La isla de las tentaciones'. "Yo vengo porque es San Valentín pero en lugar de traer un ramo de flores, traigo un sobre", explicó la invitada sorpresa. Aunque el sobre no era una declaración de amor sino que contenía el nombre del elegido para participar en MYHYV, muchos interpretaron que la Sandra y Nagore habían retomado su relación. Por si no estaba claro, ambas ya habían sido captadas por una cámara paseando por las calles de Madrid y compartiendo besos, y llevaban un tiempo intercambiando mensajes cariñosos en las redes. En junio de 2020 confirmaron su reconciliación con una foto publicada el Día del Orgullo Gay en la que aparecían besándose. "Reservado mi derecho a besar a quien quiera. Reservada para ti. Creciendo juntas. ¡Feliz Orgullo!, escribió junto a esta Sandra.

Los mensajes más bonitos

"Aún me acelero cuando te pienso, me sonrojo siempre que me miras, cada vez que recibo tus mensajes sonrío y sigo contando los días para abrazarte y no soltarte. Te echo de menos, mi diosa", escribía este mes de junio Nagore a su novia que se mantenía en la distancia por las grabaciones de 'La isla de las tentaciones'. "Bella por dentro y por fuera. Te amo", le respondía Sandra Barneda.

Mira también las mejores series que se han estrenado este verano: