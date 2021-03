Los hijos de Kate Middleton y el príncipe Guillermo recuerdan a Lady Di en el Día de la Madre: "Papá te echa de menos"

Mientras el huracán provocado por la famosa entrevista de Meghan Markle y el príncipe Harry continúa acechando a la Corona británica, Kate Middleton y el príncipe Guillermo han querido mostrar su faceta más familiar, compartiendo con todos sus seguidores la bonita forma en que sus tres hijos celebran el Día de la Madre en el palacio de Kensington.

"Cada año en el Día de la Madre, George, Charlotte y Louis hacen tarjetas recordando a su abuela, Diana, para William", han explicado los duques de Cambridge en su perfil oficial de Twitter, donde podemos ver las obras de arte que los tres niños han creado en homenaje a Lady Di en esta fecha tan especial, la cual se conoce en Reino Unido como Mothering Sunday y se celebra el cuarto domingo de Cuaresma en honor a la Virgen María.

This year Mother’s Day will be different once again.



Many of us will be apart from our loved ones, but looking forward to a time in the not too distant future when we can give our mother a hug again. (1/2) pic.twitter.com/Bys6OCqtTT