Un 'hater' critica el físico de Laura Escanes y la 'influencer' le da su merecido

Se ha pasado Instagram.

CARMEN RAYA | WOMAN.ES

Desde hace años, las influencers se han venido quejando públicamente de los comentarios negativos y dañinos que reciben a diario. Unas críticas que, muy lejos de ser constructivas, siempre se centran en el aspecto físico de dichas influencers. Y aunque la mayoría de ellas hacían oídos sordos a estos 'haters' y directamente los ignoraban, ahora Laura Escanes y otras muchas famosos se niegan a dejar que estos comentarios negativos campen a sus anchas en sus cuentas de Instagram.

No solo Laura Escanes ha tenido siempre muy claro que no iba a permitir ninguna falta de respeto en su cuenta de Instagram, sino que tampoco la va a tolerar de manera privada. Es decir, que si no quiere que dejes comentarios ofensivos en su muro, mucho menos que la insultes de manera privada a través de un mensaje personal.

Y es que ha sido eso precisamente lo que le ha pasado a la mujer de Risto Mejide. Cuando estaba agradeciendo a todos sus seguidores las felicitaciones de cumpleaños, ha recibido una contestación a ese Stories donde le decían lo siguiente: "Qué feos tienes los pechos jaja".

Sí, Ariel, querida, te entendemos totalmente. Porque de verdad que por mucho que lo pensamos no nos entra en la cabeza qué gana nadie con un comentario así. ¿Que no te gusta Laura Escanes? Muy sencillo. No la sigas en Instagram. Mira tú qué fácil. Solucionado. Pero no hace falta que nosotras vengamos aquí a defender a Laura porque ella misma se ha encargado de callarle la boca a este hater (o esta, no sabemos).

Y bueno, aunque no estamos a favor de las palabrotas ni de las expresiones un tanto malsonantes, hemos de decir que nos parece muy correcta la contestación de Laura. Pero no la vamos a escribir, mejor os dejamos el pantallazo que ella misma se ha encargado de compartir para dejar claro que no piensa callarse.

Eso sí, se lo ha dicho de manera educada si tenemos en cuenta que ha cerrado la conversación con una carita sonriente. Pero en serio, amigos, precisamente ahora hay cosas más importantes que hacer en la vida como para estar metiéndose con la gente vía Instagram. Un poquito de cordura.