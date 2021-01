¿Qué harías si te encuentras con la pareja de un ex? María Pombo se moja sobre Alice Campello

Hoy la lección de sororidad nos la influencer.

Woman.es

Aquí ninguna vamos a negarlo, encontrarse a un ex o a una ex un a su pareja o ver a la ex de tu actual pareja es un momento ‘tierra trágame’ en toda regla. ¡Y qué pasa? Que por mucho que lo deseemos, la tierra no nos traga, tampoco nos teletransportamos a otro lado y lo mejor que nos puede pasar es que no se hayan percatado de nuestra presencia, bien sea por las mascarillas -qué bien vienen cuando vas con prisa y no puedes pararte a charlar- o con las gafas de sol. Ay, pero hay veces que te ven… ¡y te ven tan bien que tienes que salir de ese aprieto! Y María Pombo, el día que le pasó, lo hizo con tanta soltura que merece la pena que todas lo leamos.

Aprovechando la moda del juego de verdadero y falso de Instagram - el seguidor supone algo de un influencer y el influencer responde si es verdadero o falso-, María Pombo se ha lanzado y nos ha contado un episodio, hasta ahora, desconocido de su vida.

Paris con el mejor compañero de viaje 🇫🇷 @AlvaroMorata pic.twitter.com/UfnbymEfLP — María Pombo (@mariapombo22) March 21, 2015

Un de sus ‘followers’ le escribió: “Odias a Alice Campello”, a lo que la creadora de Name The Brand respondió: “completamente Falso”. Por si no lo sabías, Alice Campello es una influencer italiana, con más de dos millones de seguidores en Instagram, y la actual pareja y madre de los hijos del futbolista Álvaro Morata, expareja de María Pombo. Pombo y Morata salieron juntos durante 2015 pero acabaron rompiendo entre rumores de infidelidad. "Pasé un poco mala época, pero bueno como todas las niñas yo creo, que al final nos han roto el corazón y tuve suerte de que Pablo apareció en mi vida en ese momento y me cambió la vida", contó en una ocasión María.

Ahora ha contado cómo es su verdadera razón con la pareja de su ex. "Es completamente falso que odie a Alice Campello. Las pocas veces que he coincidido con ella me ha caído muy bien. Lo de odiar a las novias de tu ex o a las exnovias de tu novio simplemente por 'ser' me parece algo de otra época y nunca lo entenderé", ha contado. Toda una lección de sororidad.