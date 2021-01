La actriz turca es nombrada por 'Top Beauty World' como la mujer más guapa del mundo

Estamos enganchadas a nuestras series 'favs' y por supuesto, en ellas siempre tenemos a ese personaje que nos encanta o que incluso nos tiene locamente enamoradas. Si estás enganchada a la serie 'Love is in the air' o 'Hayat: amor sin palabras' seguro que conoces a Hande Erçel. La actriz turca ha sido nombrada 'La mujer más guapa del mundo' y la verdad que rastreando su Instagram confirmamos que su belleza natural brilla por sí sola.

Nos encanta cuidarnos la piel, intentamos encontrar una base de maquillaje que cuide nuestra piel y para vernos siempre perfectas, pero sin embargo, la belleza natural es la que marca la diferencia.

¿Cuándo nos damos cuenta de esto? Cuando nuestras 'celebs' favoritas suben a sus redes una foto sin maquillaje. De pronto sentimos que realmente sin maquillaje están más guapas que nunca y donde comprobamos que la belleza natural siempre gana la batalla.

Hande Erçel, la modelo y actriz turca que triunfa en España con las serie 'Love is in the air' o 'Hayat: amor sin palabras', ha sido nombrada 'La mujer más guapa del mundo' en un ranking realizado por 'Top Beauty World'. Y no es de extrañar, rastreamos sus redes y es innegable que es guapisima.

La modelo y actriz turca seguida por más de 15 millones de fans a través de su Instagram no se han sorprendido con esta noticia. Y es que la mismísima Hande Erçel en este ranking ha superado a la mismísima 'top model' Barbara Palvin.

Y ahora te preguntarás, ¿en qué se basan para elaborar ese ranking? Se tienen en cuenta los estándares de belleza, las proporciones faciales y, por supuesto, los votos de una encuesta que cada año se repite. Así que no nos vamos a engañar, Hande Erçel su belleza y estilo es una clara ganadora y no hay más que rastrear su Instagram para comprobarlo.