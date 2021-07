Halsey reivindica el cuerpo del posparto en la impactante portada de su nuevo disco

"Tenemos un largo camino por recorrer para erradicar el estigma social en torno a los cuerpos y la lactancia", ha dicho la artista tras revelar la imagen principal de su esperado próximo álbum musical.

María Aguirre Álvarez

Tras el éxito de su anterior trabajo 'Maniac', el cual continúa entre los más vendidos 75 semanas después de ser publicado y le convirtió en una de las 5 artistas femeninas más escuchadas a nivel mundial en el 2020 en Spotify, el próximo 27 de agosto verá la luz el nuevo disco de Halsey que promete dar mucho de qué hablar. Ya solo el título, 'If I Can’t Have Love, I Want Power' -lo que traducido al español sería "si no puedo tener amor, quiero poder"-, da una pista de por dónde se mueve su esperado álbum.

La artista lo ha revelado en un videoclip de 13 minutos y medio en completo silencio en el que se ve a la joven paseando por el Museo Metropolitan de Nueva York en avanzado estado de gestación, ataviada con un look a medio camino entre una túnica naranja y un plateado vestido de lentejuelas. Una sorprendente puesta en escena rodeada de obras de arte que termina con la caída del telón que cubre la que será la portada que acompañe las canciones que formarán parte de este cuarto disco de estudio. Y esta fotografía en forma de cuadro no podía haber sido más impactante.

"Esta imagen de portada celebra los cuerpos de embarazadas y posparto como algo hermoso, para ser admirado. Tenemos un largo camino por recorrer para erradicar el estigma social en torno a los cuerpos y la lactancia. ¡Espero que esto pueda ser un paso en la dirección correcta!", ha dicho Halsey al respecto de la comentada fotografía en la que aparece sentada en un trono con la mirada perdida, sosteniendo a un bebé en brazos, con una corona sobre la cabeza y enfunda en un vestido gris que deja a la vista uno de sus pechos, que conecta claramente con un cuadro de 1458 del artista Jean Fouquet titulado 'La virgen con el niño y ángeles' que está expuesto en el Museo de Bellas Artes de Amberes y que a día de hoy sigue siendo vanguardista.

"Para mí era muy importante que la portada transmitiera el sentimiento de mi viaje durante los últimos meses. La dicotomía de la Virgen y la Puta. La idea de que yo como ser sexual y mi cuerpo como recipiente y regalo para mi hijo son dos conceptos que pueden coexistir pacífica y poderosamente. Mi cuerpo ha pertenecido al mundo de muchas formas diferentes en los últimos años, y esta imagen es mi medio para recuperar mi autonomía y establecer mi orgullo y fuerza como fuerza vital para mi ser humano", ha explicado la cantante de 26 años en sus redes sociales tras compartir la instantánea.

Halsey ha revelado que su visión sobre la maternidad no se ha quedado en una simple instantánea sino que "Este álbum es un álbum conceptual sobre las alegrías y los horrores del embarazo y el parto", los cuales ha experimentado ella misma recientemente tras haber dado a luz a su primer hijo, fruto de su relación con el productor y guionista Alev Aydin.