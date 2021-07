La cantante y su pareja celebraron ayer con una bonita imagen de familia la llegada de su primer hijo, Elder.

María Viéitez

Halsey dio a luz la semana pasada a su primer hijo. La cantante le dio la bienvenida a su bebé, llamado Ender Ridley Aydin, el día 14 de julio, y fue ayer cuando compartió con sus seguidores la primera foto de familia.

Después de largos meses de espera tras recibir la gran noticia de que estaba embarazada, Halsey ha podido dar, finalmente, la gran noticia, y lo ha hecho publicando en su perfil de Instagram (@iamhalsey) dos tiernas fotos en blanco y negro. En una de ellas, la artista sostiene a su bebé en brazos mientras mira a su pareja, Alev Aydin, intensamente a los ojos; en la otra, le da el pecho al recién llegado.

"Gratitud. Por el nacimiento más 'raro' y eufórico. Empujados por el amor", fue el pie de foto que la artista añadió a las imágenes junto con la fecha de nacimiento y el nombre de su bebé.

Fue también a través de Instagram la manera en que Halsey decidió compartir con el mundo la noticia de que estaba embarazada. Esto ocurrió en 2020, cuando compartió una serie de imágenes en las que posaba con su creciente barriga de embarazada al aire libre y sobre telas de satín. "Surprise!" fue el texto con el que la cantante acompañó las fotografías. Alev le dedicó unas bonitas palabras en un comentario a la madre de su bebé: "¡Corazón tan lleno', te amo, dulzura", a lo que Halsey respondió: "Te amo! Y ya amo a este mini humano".

Pero no todo fueron palabras de apoyo tras la gran noticia. También hubo muchos usuarios que enturbiaron la atmósfera especulando y haciendo correr el rumor de que este embarazo había sido un accidente. Tanto fue el barullo que se formó al respecto que la original de Nueva Jersey se vio obligada a hablar del tema en sus redes sociales. “¿Por qué está bien especular y juzgar sobre la fertilidad y la concepción? Mi embarazo fue 100% planeado y me esforcé mucho por este bebé. Pero sería igual de feliz si hubiera sido de otra manera", dijo.

Han sido varias las ocasiones en las que se ha especulado con que Halsey estaba embarazada. En una de ellas se debió a que la cantante fue fotografiada con su entonces pareja, el actor Evan Peter, mientras ambos posaban sus manos sobre la tripa de ella. Ella tomó esos rumores como una auténtica broma y acabó revelando que se trataba, simple y llanamente, de la hinchazón que experimenta su barriga cuando come tortitas, ya que es intolerante al gluten.

La artista hizo también hace poco una revelación sobre su identidad de género. La cantante explicó que, a partir de ahora, utilizaría los pronombres 'ella' y 'ellos' para referirse a sí misma, ya que con ambos se sentía identificada. Además, confesó que ha sido después de quedarse embarazada cuando su percepción del género se ha neutralizado.

"He estado pensando mucho en mi cuerpo [de embarazada]. Es extraño ver cómo cambias tan rápido. Pensaba que el embarazo me daría sentimientos muy intensos y binarios sobre la 'feminidad', pero realmente ha nivelado mi percepción del género por completo. La sensibilidad hacia mi cuerpo me ha hecho hiperconsciente de mi humanidad y eso es todo. Es algo extraordinario. Y es grandioso. Espero que la sensación dure", escribió Halsey en Instagram.