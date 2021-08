Hailey Bieber y el like con el que demuestra que no existe rivalidad alguna con Selena Gomez

La modelo ha demostrado una vez más que no existe una mala relación entre ella y Gomez, y lo ha hecho mandándole su apoyo a través de las redes sociales.

Hailey Bieber (de soltera Baldwin) y Selena Gomez han sido consideradas 'enemigas' durante años. Y aunque no sabemos cuánto hay de cierto en esta rivalidad, lo que sí podemos afirmar a día de hoy es que no existen malos sentimientos entre ellas. Y la modelo se ha encargado de demostrarlo en las redes sociales.

Desde que Selena Gomez rompiera su relación con Justin Bieber y comenzase un nuevo romance con su actual esposa, Hailey, los usuarios de las redes sociales, los medios y los seguidores de ambas se han encargado de construir una narrativa que aseguraba que Gomez y Baldwin se detestaban. Y aunque nunca han existido pruebas fehacientes que diesen veracidad a los rumores sobre esta supuesta mala relación, han sido consideradas rivales durante años.

Sin embargo, las últimas interacciones que se han registrado en las redes sociales entre la modelo y la cantante sí nos sirven para demostrar que no existen entre ellas una relación de esas características.

Los usuarios de las redes se dieron cuenta de que la modelo de 24 años dejó un ‘like’ en la imagen de portada que Gomez protagoniza para Elle USA (@elleusa) y que el perfil oficial de la cabecera publicó. En este reportaje, la cantante y actriz de 29 años habla sobre sus problemas de su vida, el desamor y su carrera.

"Después de varios años de lucha contra los problemas de salud y el desamor, @SelenaGomez ha llegado a su propia espiritualidad y creatividad", decía el pie de foto con el que Elle USA tituló el post el pasado 20 de agosto. "La estrella multifacética se abre sobre sus luchas con la enfermedad mental, el rodaje de 'Only Murders in the Building' con Steve Martin, y por qué no sabe su propia contraseña de Instagram", continuaba.

Se trata de una de las entrevistas más sinceras a las que se ha enfrentado la cantante. En ella, ha querido contar cómo ha vivido y lidiado con algunas de las experiencias más duras de su vida, desde el trasplante de riñón y el tratamiento de quimioterapia hasta la convivencia con una enfermedad mental y las rupturas de corazón "públicas". "Todas estas fueron cosas que, honestamente, deberían haberme derribado", dijo la estrella infantil de Disney.

Tanto ella como Hailey Bieber han tratado de demostrar en numerosas ocasiones que no existe una mala relación entre ellas, pero ya es costumbre habitual de la modelo hacerlo a través de interacciones en Instagram.

Hailey, que actualmente está casada con Bieber, quiso acallar los rumores sobre su supuesta mala relación con Selena en 2019, poco después de que esta lanzase el tema ‘Lose You To Love Me’. E inmediatamente después, Gomez se hizo eco de sus palabras y, aunque no mencionó a Hailey, apoyó lo que dijo.

"No soporto que las mujeres destrocen a las mujeres", dijo Selena en un Instagram Live "Y nunca, nunca lo haré. Así que, por favor, sed amables con todo el mundo. No importa cuál sea la situación. Si sois mis fans, no seáis groseros con nadie, por favor. No os vayáis y digáis cosas que sólo sentís en el momento. Y por favor, de mi parte, sabed que eso no me gusta. Mi corazón es sólo para liberar las cosas que me hacen ser yo y de las que estoy orgullosa. Y eso es todo lo que voy a decir", concluyó.

Ese mismo año, en una entrevista para British Vogue, Hailey habló de lo destructivas y tóxicas que pueden ser a veces las redes sociales: "La gente crea falsos dramas entre las mujeres y trata de poner a las mujeres unas contra otras y crear estas narrativas que son simplemente... tóxicas", explicó. "Creo que eso tiene que cambiar y tiene que parar", explicó.

Selena y Justin Bieber comenzaron su relación en 2011 y lo dejaron definitivamente (después de varias rupturas y relaciones relámago) en 2018. Ese mismo año, el cantante se casó con la modelo y siguen juntos a día de hoy.