Gwyneth Paltrow, rota de dolor, llora la muerte de Naya Rivera

Recuerda el momento más emotivo que vivió al lado de la actriz de 'Glee'.

La muerte de Naya Rivera ha sido como un jarrón de agua fría. Aunque llevaba días desaparecida, después de que se perdiera la pista el pasado miércoles en un lago de California, existía la esperanza de que todo hubiera sido un malentendido y que la actriz de Glee estuviera viva. El pasado martes apareció un cuerpo sin vida en el lago Piru y después acabó por confirmarse que se trataba de Naya. Ahora el mundo del espectáculo llora su muerte y Gwyneth Paltrow ha mostrado su tristeza en su cuenta de Instagram.

“Recordando a la hermosa @nayarivera hoy. Llegar a cantar en este trío con ella fue un momento tan especial. Estoy totalmente conmocionada e no me puedo creer que alguien tan lleno de vida, pasión y talento ya no esté con nosotros. Estoy completamente rota por todo lo que tiene que estar pasando su familia. 💔 ”, escribió Gwyneth en su cuenta de Instagram con un vídeo de aquel momento en el que compartieron escenario.

Aunque durante la desaparición de Naya el pasado miércoles también se barajaron las hipótesis de un posible suicidio o un asesinato, lo cierto es que la hipótesis principal sigue siendo la de un accidente. Según el testimonio de su hijo, Josey de cuatro años, su madre se lanzó al agua y nunca volvió.

La teoría de las autoridades es que la joven quiso nadar, pero las condiciones del agua se lo impidieron o quizá se enganchó con alguna planta o roca, dado que ese lago es bastante peligroso, como bien dijeron los agentes encargados de su búsqueda durante todo el proceso.