Gwyneth Paltrow y la razón de peso por la que se divorció de Chris Martin

Hace seis años que separaron sus caminos.

CARMEN RAYA | WOMAN.ES

Está claro que formaban una de las parejas más exitosas y poderosas de Hollywood. Ella, actriz y ganadora de un Óscar, y él, cantante y líder de la banda 'Coldplay', Gwyneth Paltrow y Chris Martin parecían ser felices para siempre. Sin embargo, la noticia de su separación (con aquel famoso término de 'conscious uncoupling') pilló a todos por sorpresa y, desde entonces, la intérprete se dedica, de manera esporádica, a contarnos por qué se divorció.

Ahora ha sido a través de una carta abierta que ha sido publicada en la versión británica de la revista Vogue. En su disertación, la ahora también empresaria de 'lifestyle' ha declarado lo siguiente.

“Mi ex y yo siempre hemos sido amigos. Nos reímos de las mismas cosas, compartimos el mismo humor, las mismas tonterías... Nos conmovieron las mismas cualidades en la música: hermosos acordes, innovación, armonías. Peter Gabriel, Chopin, Sigur Rós, aunque yo los escuchaba por placer y él parecía que se estaba preparando para un examen. Nos encantaba caminar hacia y desde la Osteria Basilico a través del parque para comer pizza, especialmente en esas noches de verano británicas cuando el sol parece no ponerse nunca. Nos encantaban los viajes por carretera a New Forest o al mar. Pero, sobre todo, amábamos a nuestros hijos", comienza.

Las mejores fotografías de Gwyneth Paltrow Ver 19 fotos

"Éramos muy cercanos el uno con el otro, aunque nunca nos habíamos adaptado completamente a ser una pareja. Simplemente no encajamos muy bien. Siempre había un poco de malestar y desasosiego. Pero de verdad que nosotros amábamos a nuestros hijos", asegura.

“Cuando nos comprometimos a abordar nuestra separación, y aproximadamente un año antes de presentar la frase ('conscious uncoupling') al mundo, la pusimos a prueba. Fue impredecible. Tuvimos días maravillosos y días terribles. Días en los que no podíamos soportarnos, pero nos obligábamos a recordar que debíamos trabajar en ello. De alguna manera encontrando una forma de sonreír y abrazarnos, y llevar a los niños a almorzar como habíamos planeado. Nos acabábamos de mudar a LA y estábamos navegando por muchos cambios. Mirando hacia atrás, probablemente fue el año más desafiante de mi vida. Me sentí gobernada por el miedo ”, recuerda.

“Me preocupaba que mis hijos se integraran en una nueva vida, una nueva escuela, una nueva estructura familiar. Me preocupaba que el mundo descubriera que ya no estábamos juntos antes de estar listos para decirlo. ¿Y cómo decirlo? ¿Qué decir? Está bien estar enamorado de las partes de tu ex de las que siempre has estado enamorado. De hecho, eso es lo que hace que el desacoplamiento consciente ('conscious uncoupling') funcione. Me encantan todas esas partes maravillosas de ellos (tus ex). Todavía existen, todavía pueden hacerte sentir como te sentías por esa persona. En lugar de excluirlos, apóyate en la falta de familiaridad de esos sentimientos y exploralos. Perdemos todos los matices de la vida cuando lo hacemos todo bien o todo mal", concluye.