Gwyneth Paltrow fue al dentista para superar su divorcio de Chris Martin

Ella siempre tan 'moderna'.

CARMEN RAYA | WOMAN.ES

Está claro que además de actriz, Gwyneth Paltrow pasará a la historia como la empresaria 'wellness' que no dejaba indiferente a nadie. Y es que desde que la intérprete ganadora de un Oscar lanzase su web de estilo de vida 'Goop' no ha habido un solo día que no ponga el mundo del revés con sus huevos vaginales, sus velas de nombre "huele a mi orgasmo", sus vaporizadores de vagina... Sí, mira, todo muy Los Ángeles y estilo de vida 'hippie bohemio pero con dinero'.

Sin embargo, bien es cierto que si por algo pasará a los libros de historia es por haber anunciado su divorcio de Chris Martin recurriendo al término 'concious uncoupling'. Pero vaya, que eso fue una separación en toda regla. Después de aquello, Gwyneth siempre se ha mostrado muy sincera sobre todas las herramientas que utilizó para superarlo y ahora nos ha confesado una nueva: la odontología holística.

Sí, ok, te has quedado de piedra. Tranquila que ella mismo lo ha explicado durante una entrevista con la doctora Sherry Sami, odontóloga que no solo te cura las dientes si no que te da un repasito emocional que te deja como nueva.

"Recuerdo la primera vez que fui a hablar contigo en tu despacho, sentarme contigo y que me hicieras todas esas preguntas, ya sabes, sobre mis traumas emocionales, mi matrimonio, la época tan dura que estaba pasando, y que todos sabemos cómo acabó", comenta refiriéndose a su divorcio de Chris Martin en 2014. “Pensé: ¿Por qué esta dentista tan encantadora me pregunta sobre los problemas de mi niñez y sobre qué pasa en mi matrimonio?”, asegura.

Y es que la odontología holística tiene en cuenta la totalidad del ser humano y considera que las emociones están directamente relacionadas con nuestros dientes.