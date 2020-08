Guillermo y Máxima de Holanda, en el centro de la polémica por no usar mascarillas en sus vacaciones

Obligados a pedir disculpas.

La pandemia no se ha ido de vacaciones y la Covid-19 sigue estando ahí. Ya no solo es cosa de mayores, afecta a los más jóvenes (la prueba está en afectados como el cantante Antonio José, que ha contado a través de sus redes sociales que tiene coronavirus) y no debemos bajar la guardia. A pesar de ello, hay algunos famosos a los que les han pillado sin mascarilla y les han llovido las críticas por ello. Pero no solo han sido los actores, cantantes y modelos quienes se han olvidado de usar la mascarilla, a los reyes de Holanda Guillermo y Máxima les han pillado sin usarla y se han visto obligados a pedir disculpas.

Durante sus vacaciones en Grecia, los reyes de Holanda se dejaron fotografiar, muy sonrientes y bronceados, con un admirador que les pidió la instantánea. Ni mantuvieron la distancia de seguridad ni usaron mascarillas, así que las redes sociales se han llenado de mensajes en los que se les critica la irresponsabilidad. Para evitar la propagación del virus, son indispensables el uso de las mascarillas y la distancia de seguridad que no cumplieron. El rey Guillermo era el único miembro de la fotografía al que se le puede ver con la mascarilla en la mano, pero sin usarla.

“Ha aparecido una foto en medios en la que se ve cómo mantenemos muy poca distancia. Por la espontaneidad del momento no le hicimos caso. Por supuesto que deberíamos haberlo hecho porque el cumplimiento de las normas del coronavius también es esencial durante las vacaciones para no contraer el virus”, han explicado en sus redes sociales.

En cambio, a los reyes Felipe y Letizia siempre se les ha visto, también en sus vacaciones, protegidos por las mascarillas, igual que a la princesa Leonor y a la infanta Sofía.