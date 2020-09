Greta Fernández, la frescura innata de una gran profesional

Para esta actriz de casta, la moda es más que la posibilidad de interpretar un papel cada mañana: pura diversión, por eso está encantada de ser la nueva embajadora de Zalando. A la espera de verla brillar de nuevo en la serie de Álex de la Iglesia (“30 monedas”, HBO) o de encarnar a Teresa de Jesús en la nueva cinta de Paula Ortiz, nos citamos con ella. Y disfrutamos tanto como en el cine.

Ester Aguado|Woman.es

Su frescura te atrapa desde la primera frase. Greta es lo que ves, sin trampa ni cartón: una adolescente alocada y divertida cuando toca (al estilo Úrsula Corberó o Miranda Makaroff, dos grandes amigas) y una enorme profesional cuando se pone ante una cámara. Cara a cara tiene mucha verdad: nada es impostado en ella, todo es fácil y amable. A pesar de ser hija de dos grandes de la cultura patria (el actor Eduard Fernández y la escritora Esmeralda Berbel), parte de cero y va subiendo peldaños desde hace muchos años: quien haya visto “La hija de un ladrón”, “Foodie Love”, “Elisa y Marcela” o “Matar al padre” sabrá que sus credenciales son propias. La Concha de Plata y la nominación al Goya 2019 no hicieron más que ponerla en el punto de mira. Ahora nos llega su road-movie “Pessoas, el camino más corto”, que no es el que ha tomado ella, claro. apasionada por la moda.

"Siempre me ha gustado pensar y preparar mi ropa el día anterior... Este año, que de repente he tenido que asistir a muchas galas, premios, eventos, contratar a un estilista ha sido entrar en un mundo nuevo y divertido. Y aceptar la propuesta de Zalando, un regalo".

Cambio de registro

"Me apasionaba el estilo afrancesado, elegante... pero ahora me inclino más por el chándal... no sé si llego a ser trapera (risas). Voy cambiando".

Sus básicos

"Mis vaqueros y las deportivas son imprescindibles en mi armario, que por otro lado tiene muchos básicos. En verano apuesto por los vestidos, como los eco de la marca Samsøe Samsøe de Zalando y alguna sandalia bonita. Cada vez más, invierto en prendas buenas y preciosas, que no se estropeen en una temporada, en lugar del fast fashion. Me hizo mucha ilusión cuando me compré el único bolso de Dior que tengo y el otro día invertí en otro de By Far, una marca americana que me flipa. Creo que la llevan las Kardashian y se ha vuelto más cara (risas)".

Apuesta de diseñador

"Me encanta el francés Jacquemus. De los españoles me quedo con Palomo Spain... Tampoco sé mucho de moda. Estoy aprendiendo con Freddy Alonso, mi estilista. Ambos nos hemos ido encontrando en un punto intermedio, ha sido un proceso creativo intenso y largo: yo tenía un punto princesa que a él le horrorizaba (risas)".

La escritura, siempre

"Durante el confinamiento en Madrid, he estado escribiendo mucho y publicando en algunas revistas, a la espera de que llegue mi momento de crear un corto. También viendo un montón de series (destaca “Unorthodox” y “Dark”, de Netflix) y películas, como todo el mundo. Se me hizo un poco duro, aunque yo estoy acostumbrada a largos parones. Esa es la realidad del actor y yo llevo desde los 16 años haciendo papelitos. Da susto que no te llamen, pero si tienes seguridad en ti misma y en lo que haces, sabes que esta es una carrera de fondo que no acaba en cinco años. Hay que tener calma y lanzarse a la piscina. Luego salen trabajos tan chulos como esta sesión de moda con Zalando, que es un Plan B que disfruto mucho".

Nuevos planes

"Ahora tengo proyectos encima de la mesa muy bonitos, desde que nos hemos reactivado ha empezado la industria con mucha fuerza. Y el hecho de poder escoger me parece un sueño para la época que vivimos. Empiezo a rodar “Teresa” con Blanca Portillo y Asier Etxeandía. Me llaman solo para el cine, aunque hago muchos castings para series... Me fliparía hacer algo con HBO, la verdad".