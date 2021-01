La influencer ha contado su experiencia a sus seguidores para expresar su frustración: "Necesitaba tiempo para recuperarme y calmarme".

Si eres seguidora de Grace Villareal en Instagram seguro que has echado de menos sus elegantes looks en los últimos días. El motivo de su "desaparición" virtual lo ha desvelado ella misma en un video de casi doce minutos: "he estado ausente en redes porque no podía sacar ni la positividad ni la energía que acostumbro a mostrar y no quería comunicar nada negativo. Necesitaba tiempo para recuperarme y calmarme", ha explicado.

Todo esto viene por algo que ocurrió hace dos semanas tal y como ha relatado. Al parecer, la influencer estaba en una reunión de trabajo cuando recibe una llamada en la que se le comunica que su hijo Luca había muerto. En ese momento entró en un estado de shock en el que empezó a gritar y fue corriendo al hospital para ver qué había ocurrido. Al llegar allí se encuentra que el niño no había fallecido sino que lo que había tenido era un episodio de convulsión febril, algo que puede ocurrir cuando la fiebre del pequeño asciende a los 38ºC de manera muy rápida y que puede provocar que durante unos minutos algunos niños pierdan el conocimiento, se agiten o pongan los ojos en blanco.

Este suceso ya le había ocurrido en varias ocasiones a su hija mayor, Violeta, y tal y como ha confesado resultó una de las experiencias más duras que había vivido hasta entonces y ha sido ahora cuando ha querido relatarlo para acercar su historia a padres y madres que puedan estar pasando por algo similar.

"Soy una persona muy lineal a la que nada le afecta demasiado pero esto me ha removido por dentro y me ha hecho pensar en todas las veces que las personas a las que quiero han estado cercana a la muerte se me han levantado todas esas emociones que quizá no había experimentado hasta ahora", argumenta Grace, quien dice no estar de acuerdo con el trato que se le suele dar a la fiebre de los niños porque le hace sentir "frustración y rabia". "Me han entrado todos los miedos que yo no había tenido en todos estos años", reconoce.

Según la creadora de The Villá concept, son los padres quienes deben estar muy atentos a lo que está pasando en la vida de sus hijos, monitorizar siempre una fiebre porque hay que saber la causa y no tener reparos en buscar una segunda o tercera opinión si no se está de acuerdo con el diagnóstico que reciben los pequeños.

Un mensaje que ha provocado una división de opiniones entre los propios seguidores de Grace Villareal, quienes le han mostrado su apoyo en estos duros momentos al tiempo que agracen sus palabras y quienes tachan estas de alarmistas por poner en duda el trabajo de los profesionales.