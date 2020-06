Ya sabemos cuándo se grabará el especial de 'Friends'

¡Por fin!

"La producción del especial de 'Friends' estaba programada para los días 23 y 24 de marzo, pero debido a la epidemia por el COVDI-19 decidimos cancelarla y esperar a que todos los implicados en esta grabación puedan reunirse con seguridad". Con estas palabras, los directivos de HBO Max confirmaban el pasado 21 de abril que el especial de 'Friends' estaba en pausa. Una noticia que los fans de la serie se tomaban con serenidad, dado que parecía más que seguro que tras la pandemia todo volvería a su razón de ser.

Sin embargo, y con la pandemia aún de por medio (no nos relajemos que aún queda mucho por hacer), todos los proyectos televisivos y cinematográficos se han ido posponiendo para poder ser realizados con seguridad. Ahora, y gracias a unas declaraciones de una de las co-creadoras del 'show', Marta Kauffman, nos hemos enterado de que la reunión se filmará, si todo va bien, el próximo mes de agosto.

Efectivamente, también lo ha confirmado así Bob Greenblatt, jefe de producto de WarnerMedia Entertainment, quien ha asegurado que "si conseguimos poner todo en su lugar y entender los protocolos para que el rodaje se lleve a cabo de la manera más segura posible, entonces estaremos rodando a mediados de agosto".

Una noticia que seguro habrá alegrado, y mucho, no solo a los más fans, sino también a todos aquellos que 'pujaron' por reservar un sitio para poder asistir a este rodaje. Fueron los propios actores quienes desvelaron a través de sus respectivas cuentas de Instagram que si realizabas una donación a la plataforma 'All in Challenge' (en la que se recauda dinero para el Fondo de Alimentos de Estados Unidos que va en favor de las personas más necesitadas) entrarías en el sorteo de una invitación para 6 personas que te permitiría asistir a la grabación además de conseguir un pase VIP para el tour de 'Friends' que Warner organiza en sus estudios desde hace años.