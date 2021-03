La actriz recogió presencialmente el Premio de Honor por su brillante carrera cinematográfica y para la ocasión apostó por un look "de punta en blanco" (literalmente).

SANDRA GONZÁLEZ | WOMAN.ES

El nivel de invitaciones y nominaciones de la 78 edición de los Globos de Oro ha sido muy elevado, y a pesar de que este 2021 se ha celebrado la gala más atípica de toda la historia (desde dos ubicaciones diferentes), igualmente hemos podido disfrutar de una alfombra roja virtual que nos ha dejado auténticos "lookazos", como el de Elle Fanning (que se ha vestido de Cenicienta), Margot Robbie (que ha deslumbrado con un vestido de Chanel) o Julia Garner (que nos ha dejado boquiabiertas con un diseño con escote de infarto).

Sin embargo, si este 2021 había una invitada estrella para estos premios, sin duda ella es Jane Fonda. Por supuesto, la actriz no solo nos ha sorprendido con su estilismo escogido para la ocasión sino que nos ha hecho reflexionar con un discurso de lo más emotivo.

- ¿Corrupción en los Globos de Oro? Una investigación pone en entredicho la premiación

- Los Globos de Oro: una gala fría y sosa excepto por estos momentos (como los hijos de Mark Ruffalo colándose en el plano de su padre)

Jane Fonda, a sus 83 años de edad (por mucho que pueda parecernos increíble), es una auténtica leyenda cinematográfica, gracias a la carrera brillante que lleva a sus espaldas y, por ello, recogió presencialmente el Premio de Honor Cecil B. De Mille de los Globos de Oro 2021. Para esta ocasión, la actriz apostó por un elegante traje de chaqueta y pantalón en color blanco roto de Richard Tyler y unos salones plateados. Un look sofisticado con el que nos demuestra que un traje monocolor es la mejor opción para ocasiones especiales y, por supuesto, para mayores de 60.

Pero más allá del estilismo, todos conocemos la faceta activista de Jane Fonda y en esta ocasión no iba a ser diferente. Por ello, una vez más, la actriz aprovechó su momento para desviar la atención hacia una causa importante con un emotivo discurso sobre la diversidad y el agujero negro que existe en la industria cinematográfica:

"Somos una comunidad de narradores, ¿no?", comenzó la actriz. "Y en crisis turbulentas o en momentos como estos, contar historias siempre ha sido fundamental. Las historias pueden cambiar nuestros corazones y nuestras mentes. Pueden ayudarnos a vernos unos a otros bajo una nueva luz, a tener empatía, a reconocer que, a pesar de toda nuestra diversidad, primero somos humanos", continuó.

"He visto mucha diversidad a lo largo de mi vida, y a veces me ha costado reconocer esa diversidad, pero inevitablemente, si mi corazón está abierto puedo terminar entendiéndola. Por eso, todos los grandes canalizadores de la percepción (Buda, Mahoma, Jesús, Lao-Tse) nos hablaron de forma poética y con metáforas. Porque las formas no lineales, no cerebrales que son el arte hablan con una frecuencia diferente. Generan una nueva energía que puede abrirnos de golpe y penetrar nuestras defensas, para que podamos ver y oír lo que podríamos haber tenido miedo de ver y oír".

Jane Fonda hizo mención a series y películas nominadas y premiadas que hablan de diversidad, feminismo, ecología, religión, emigración o racismo, entre otros: "Historias que realmente pueden cambiar a las personas. Pero hay una historia que nos da miedo escuchar en esta industria. Una historia sobre las voces que respetamos y exaltamos y de las que nos desconectamos. Una historia de a quién se le ofrece un asiento en la mesa en la que se toman decisiones y a quién se mantiene fuera de las salas donde se toman esas decisiones. Así que todos, incluidos todos aquellos que deciden qué películas se hacen y cuáles serán premiadas, hagamos un esfuerzo para expandir ese espacio para que todos se levanten y que todo el mundo tenga la oportunidad de que su historia sea vista y escuchada".

Y finalizó: "Quiero decir, admitir esto simplemente significa reconocer lo que es verdad. Estar al día con la diversidad emergente que hoy tiene lugar gracias a todos los que han luchado en el pasado y a los que han tomado el relevo hoy. Después de todo, el arte no siempre ha estado en sintonía con la historia, sino que ha iluminado el camino. Así que seamos líderes".